Verdächtiger Rucksack in Berliner Fan Zone: Entwarnung

Polizei nimmt einen Mann fest

Nach Informationen der "Bild-Zeitung" wurde ein Mann festgenommen, der den verdächtigen Rucksack abgestellt haben soll.

"Wenn am Ende nichts ist, war es lieber einmal zu viel geräumt als zu wenig", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Abend in München. Die SPD-Politikerin bedankte sich bei der Berliner Polizei für konsequentes Handeln. "Dafür sind wir so stark im Einsatz", so Faeser.

In der Münchner Fanzone gab es Probleme wegen Überfüllung

In München bat die Stadtverwaltung indessen die Menschen, nicht mehr zur Fanzone an den Olympiapark zu kommen. Der Grund: Überfüllung. Genau deshalb ließ die Polizei auch keine Fußballfans mehr auf den Marienplatz. Laut Polizei ist die Stimmung im Münchner Zentrum aber "ruhig und friedlich".

Die EM wird am Abend in München mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland eröffnet.