Tagesgespräch: Sehen Sie Merkel heute in einem anderen Licht?

5860 Tage lang hat Angela Merkel als Bundeskanzlerin regiert, von 2005 bis 2021. Das war fast genau so lang wie ihr Vorvorgänger Helmut Kohl, der 5870 Tage lang Kanzler war. In den 16 Jahren ist viel passiert. Zahlreiche Krisen wurden zur Herausforderung. Im Jahr 2010 war es eine Finanzkrise, 2015 folgte die Flüchtlingskrise. Das Ende der vierten Amtszeit der CDU-Politikerin war geprägt von der Corona-Pandemie.

"Freiheit" – die Memoiren von Angela Merkel

Wie Angela Merkel selbst ihre Zeit als Kanzlerin erlebt hat, das lässt sich nun ausführlich aus erster Hand nachlesen. Am heutigen Dienstag erscheinen ihre 736 Seiten dicken Memoiren mit dem Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021". Das Buch verspricht laut Verlag einen "einzigartigen Einblick in das Innere der Macht". Angela Merkel schildert darin auch ihr Leben in der DDR, wie sie die Zeit der Wiedervereinigung erlebt hat und wie ihr anschließend der Aufstieg zur mächtigen CDU-Politikerin gelang.

Wie beurteilen Sie Angela Merkel?

Das Tagesgespräch fragt angesichts der Memoiren der ehemaligen Kanzlerin: Sehen Sie Angela Merkel heute in einem anderen Licht als noch vor einigen Jahren? Oft wurde ihr Regierungsstil als pragmatisch, aber abwartend und moderierend beschrieben. Wie wird das heute beurteilt? Was meinen Sie? Wo lagen ihre Fehler? Was hat Angela Merkel richtig gemacht?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist die Journalistin und Autorin Margaret Heckel. Von ihr stammt das Buch "So regiert die Kanzlerin: Eine Reportage". Außerdem meldet sich Achim Wendler zu Wort. Er war Leiter des BR-Hauptstadtstudios und hat von 2012 bis 2020 über Merkels Kanzlerschaft berichtet.

