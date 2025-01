Bei Sammelaktion: Spendenkuverts aus Christbäumen geklaut

Eigentlich sollte es eine schöne Sache für alle sein: Bei der jährlichen Christbaum-Sammelaktion des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im oberbayerischen Schrobenhausen stellen Bürgerinnen und Bürger ihre Tannen oder Fichten vor die Tür; Ehrenamtliche sammeln die Bäume ein und entsorgen sie. Dafür erhalten sie eine Spende, die meist in Umschlägen an den Bäumen befestigt sind. Doch am Samstag standen einige Bäume ohne Spende da – nicht weil ihre Besitzer keine gegeben hätten, sondern weil jemand die Umschläge gestohlen hatte.

Diebestour im gesamten Stadtgebiet

Gegen 8.45 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Sie hatte den Baum morgens nach draußen gestellt und ihre Geldspende daran befestigt. Als sie vom Einkaufen zurückkam, sei der Baum zwar noch da gewesen, das Kuvert aber weg. Insgesamt sechs Personen hätten bisher den Diebstahl ihrer Spende gemeldet, so die Polizei. Die Beamten gehen aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus.

Denn die Meldungen der Geschädigten erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet und über mehrere Stunden. Noch gegen 11 Uhr sei laut Zeugenaussagen ein Kuvert gestohlen worden. Mithilfe der Spendenliste will die Polizei nun ermitteln, wie viel Geld insgesamt gestohlen wurde. Das BRK hat alle Spenden genau notiert, viele überweisen das Geld aber auch.

Bisher noch keine Infos über Täter

Von den unbekannten Tätern oder dem Täter gebe es momentan noch keine Spur. Bei der Polizei seien unterschiedliche Personenbeschreibungen durchgegeben worden.

Dadurch, dass die meisten Christbäume einfach auf dem Gehweg standen, sei es schwierig, zwischen Dieb und Passant zu unterscheiden, so ein Beamter der Polizeiinspektion Schrobenhausen.

Spenden für Defibrillator

Knapp 20 Ehrenamtliche waren am Wochenende unterwegs, um etwa 300 Bäume einzusammeln. Mit den Spenden aus der Sammelaktion habe sich das Rote Kreuz neue Defibrillatoren kaufen wollen - die alten Geräte sollten ausgetauscht werden, erklärt Bereitschaftsleiter Ferdinand Liebl.

Die Diebstähle finde er "eine bodenlose Frechheit". Er könne die Leute nicht verstehen, die so etwas tun. Als Hilfsorganisation sei das BRK auf die Spenden angewiesen. Doch die Ehrenamtlichen wollen sie sich nicht entmutigen lassen, sagt Liebl. Auch nächstes Jahr soll es die beliebte Christbaum-Sammelaktion wieder geben. Vielleicht falle ihm bis dahin ein, wie das Geld besser versteckt werden könne.