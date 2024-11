Pistorius statt Scholz? SPD-Spitze warnt vor K-Debatte

SPD-Chef Lars Klingbeil hat seine Partei vor einer Debatte über die Auswechslung des designierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gewarnt. "Olaf Scholz ist der Kanzler. Und alle, die in der SPD Verantwortung tragen, haben in den letzten Tagen auch deutlich gemacht, dass wir hinter ihm stehen", sagte Klingbeil am Rande einer SPD-Veranstaltung in Essen. Für die SPD sei es nun wichtig, "dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen mit dem Bundestagswahlkampf, aber nicht über Personal diskutieren".

Eine Reihe von Basis-Gruppierungen hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidat die SPD in den Wahlkampf führen soll. Klingbeil forderte, der Fokus der Partei müsse ein anderer sein: "Es gibt eine Polarisierung zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Das sind fundamentale Gegensätze." Es gehe um die Frage, ob man Politik für Besserverdienende mache, oder für Pflegekräfte, Erzieher und Bauarbeiter. "In diese Auseinandersetzung werden wir jetzt reingehen", betonte der SPD-Chef.

SPD-Abgeordneter: Scholz bei den Menschen "unten durch"

Allerdings haben sich nach einem Bericht des "Spiegel" auch erste SPD-Bundestagsabgeordnete dafür ausgesprochen, Pistorius zum Kanzlerkandidaten zu machen. Die Äußerungen seien vor wenigen Tagen bei einem Treffen des Seeheimer Kreises gefallen, in dem sich die konservativeren SPD-Bundestagsabgeordneten zusammengeschlossen haben, berichtet der "Spiegel" (externer Link; möglicherweise Bezahl-Inhalt) unter Berufung auf Teilnehmerkreise.

Besonders kritisch äußerte sich nach Angaben von Teilnehmern der Abgeordnete Joe Weingarten aus Rheinland-Pfalz. Scholz sei bei den Menschen im Land "unten durch", werde er aus der Sitzung zitiert. Dies gelte bis tief in die SPD-Ortsvereine hinein und werde sich auch nicht mehr ändern. Der Wechsel zu Pistorius müsse kommen, sonst werde die Partei bei der Bundestagswahl im Februar ein "Desaster" erleben.

Der Abgeordnete Christian Schreider aus Ludwigshafen wird laut "Spiegel" mit den Worten zitiert, er könne die Parteimitglieder nicht mehr dazu bringen, für Scholz Wahlkampf zu machen. Dazu ließen sie sich nicht mehr motivieren.

Mehr zum Thema bei tagesschau.de: Neuwahl in Deutschland

Mehrere Rufe nach Pistorius in der SPD

Angesichts von nur noch 15 bis 16 Prozent für die Kanzlerpartei in den Umfragen waren in den vergangenen Tagen auf Kommunal- und Landesebene Rufe nach einem Wechsel des Kanzlerkandidaten lauter geworden. Scholz müsse klargemacht werden, dass es für die Partei besser wäre, wenn er sich zurückziehen würde, sagte etwa der Bamberger SPD-Parteivorsitzende, Olaf Seifert. Auch Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte bereits vor Wochen gefordert, dass seine Partei mit Pistorius antreten solle.

Die Partei- und Fraktionsführung stellte sich allerdings klar hinter Scholz. Pistorius wies seinerseits eigene Ambitionen auf das Kanzleramt zurück. Der Verteidigungsminister ist seit Monaten der beliebteste deutsche Politiker, Scholz dagegen liegt bei der Popularität weit hinten.

Mit Informationen von dpa und AFP