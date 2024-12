Nach Magdeburg: Neue Debatte über Sicherheitsbehörden

Sicherheitsexperte Bisanz fordert mehr Prävention

Der Sicherheitsexperte Stefan Bisanz übte heftige Kritik an der deutschen Sicherheitsorganisation. "Wir sind kein Präventivvolk, sondern wir reagieren immer. Wir warten auf den Anschlag, wir warten auf die Toten, und daraus ziehen wir unsere Berechtigung, Maßnahmen zu treffen. Das halte ich für einen eklatanten Strukturfehler in der Sicherheitslandschaft Deutschlands", sagte Bisanz, der etwa für die Stadt Köln die Sicherheitskonzepte des Public Viewing bei der Fußball-Europameisterschaft erstellte, im Fernsehsender phoenix.

Stattdessen sollte man schleunigst dem Personalmangel in nahezu allen Sicherheitsbereichen entgegenwirken. "Die Parteien müssen die Unterbesetzung bei Polizei- und Ordnungsbehörden, bei Staatsanwaltschaften und Gerichten angehen", so Bisanz.

Aktuell werde viel über die Motive des Täters gerätselt. Es müsse jedoch verstärkt darum gehen, die Sicherheit im Land zu verbessern. "Die ganzen Ausschüsse über Amri (den Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz 2016) haben so viel Geld gekostet - da hätten sie zehn Jahre lang jeden Weihnachtsmarkt in Deutschland schützen können", meinte Bisanz. Stattdessen müssten die staatlichen Gelder in die Verbesserung der Sicherheitskonzepte fließen.

Faeser: Jeder Stein wird umgedreht

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte zu, dass die Bundesbehörden bei den Ermittlungen "jeden Stein umdrehen". "Es gilt, alle Erkenntnisse zusammenzufügen, die ein Bild über diesen Täter ergeben, der in kein bisheriges Raster passt", erklärte sie am Sonntag in Berlin. "Dieser Täter hat unfassbar grausam und brutal gehandelt - in der Begehungsweise wie ein islamistischer Terrorist, obwohl er ideologisch offenbar ein Islamfeind war."

Haftbefehl gegen Täter

Der aus Saudi-Arabien stammende Taleb A. war am Freitagabend mit einem Mietauto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Fünf Menschen starben, darunter ein Kind. Bei dem getöteten Kind handelt es sich um einen Jungen, der aus Floß in der Oberpfalz stammte, wie der Gemeindepfarrer dem BR bestätigte. Der mutmaßliche Täter ist ein 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebte. Taleb A. war direkt nach der dreiminütigen Amokfahrt festgenommen worden. Inzwischen erging Haftbefehl.

Taleb A. arbeitete zuletzt in der Salus-Klinik in Bernburg als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat öffentlich den Islam abgelehnt und sich über Jahre für Flüchtlinge aus Saudi-Arabien eingesetzt