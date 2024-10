Massive Rundfunkreform, aber keine Beitragserhöhung

Sportrechte bei fünf Prozent gedeckelt

Die Ausgaben für Sportrechte sollen bei fünf Prozent der Gesamtausgaben gedeckelt werden. Auch beim Thema Presseähnlichkeit, wo es juristischen Streit mit den Zeitungsverlegern gibt, beschlossen die Ministerpräsidenten Änderungen und Einschränkungen des Angebots. Über eine Positivliste soll festgelegt werden, was die Sender künftig noch für Angebote online machen dürfen. So sollen weiterhin Texte in Apps und auf Webseiten zu aktuellen Ereignissen, barrierefreie Angebote und Faktenchecks in den Angeboten der Sender veröffentlicht werden. Texte auf Social-Media-Plattformen seien von der Regelung nicht betroffen. Man wolle keine Buchstabenzählerei und keine Vorgaben zu klaren Längen machen, so Heike Raab, die Chefin der Rundfunkkommission gegenüber dem BR. Den Reformvorschlägen müssen die Landtage aller 16 Bundesländer zustimmen.

Reaktionen auf die Beschlüsse

Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz. "Die Länderchefs richten einen gewaltigen Flurschaden an", so der Bundesvorsitzende Mika Beuster. Der Verband forderte die Anstalten auf, die "Verfassungsmäßigkeit der gefassten Beschlüsse" durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen.

Roger De Weck, der stellvertretende Vorsitzende des Zukunftsrats äußerte gegenüber dem BR Kritik: "Ich hätte mir gewünscht, dass es etwas mehr Strukturreformen gibt, die die Effizienz der ARD erhöhen und ein solcher Umbau hätte es wahrscheinlicher gemacht, dass man weniger abbauen muss. In dem man die Verwaltung noch entschiedener zusammenlegt, die Technik noch viel entschiedener harmonisiert. So hätte mehr Geld in die Programme fließen können", so de Weck. Der Zukunftsrat wurde von der Politik eingesetzt, um Reformideen für die öffentlich-rechtlichen Sender zu entwickeln.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und der Medienverband der freien Presse begrüßten, dass die Bundesländer die Textangebote der Rundfunkanstalten eindämmen wollen. Es werde nun aufmerksam beobachtet, was die Auswirkungen der Beschlüsse aus Leipzig seien.

Rundfunkbeitrag: Geht es vor das Bundesverfassungsgericht?

Wenn sich die Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember nicht einigen, könnte der Vorgang vor dem Bundesverfassungsgericht landen, wenn ARD, ZDF und Deutschlandradio klagen. Denn die neue Beitragsperiode beginnt bereits am 1. Januar 2025. Gemäß der Experten-Empfehlung der KEF müsste dann der Rundfunkbeitrag steigen. Dahinter steht ein verfassungsrechtlich verbrieftes Verfahren. Die Länderchefs müssen sich eigentlich eng an der Empfehlung orientieren. Schon beim vorigen Mal hatte Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht eine Niederlage kassiert.