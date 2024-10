Länder vertagen Entscheidung zum Rundfunkbeitrag

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geeinigt, aber noch keinen Beschluss zur Finanzierung gefasst. Das ist das Ergebnis der dreitägigen Beratungen der Regierungschefinnen und -chefs der Länder in Leipzig.

Keine Einigung über Rundfunkbeitrag

Wie der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bei X postete, konnten sich die Länder nicht auf die "verfassungsrechtlich gebotene Anhebung des Rundfunkbeitrags" verständigen.

Aktuell beträgt der Beitrag 18,36 monatlich. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte im Februar eine Erhöhung um 58 Cent auf 18,94 Euro empfohlen. Auf Beitragsänderungen müssen sich zunächst die Länderchefs einigen, danach müssen die unterzeichneten Verträge von allen Landesparlamenten gebilligt werden. Auf dieser letzten Stufe scheiterte das Verfahren im Jahr 2020.

Wie es hieß, soll es im Dezember weitere Beratungen geben.

Reformen sollen kommen

Wie es hieß, gab es in Leipzig große Einigkeit über nötige Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ziel der Reformpläne sei es, effizientere Strukturen zu schaffen und Kosten einzusparen. So soll die Zahl der Radioprogramme in der ARD früheren Plänen zufolge sinken. Ebenso sollen Spartenkanäle der TV-Sender wegfallen.