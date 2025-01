BR24live 14 Uhr: Regierungserklärung und Debatte über Migration

Im Bundestag kommt es am Nachmittag zum politischen Schlagabtausch in Sachen Migrationspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält eine Regierungserklärung zur Gewalttat in Aschaffenburg und der danach entbrannten Debatte zur Verschärfung des Asylrechts. In der anschließenden Aussprache dürfte es mitten im Wahlkampf ordentlich zur Sache gehen.

Die Unionsfraktion will Anträge für eine grundlegende Verschärfung der Asylpolitik einbringen. Darin fordert sie unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen und eine Zurückweisung auch von Schutzsuchenden an Deutschlands Grenzen. Für die Erklärung des Kanzlers und die Debatte sind insgesamt fast zwei Stunden vorgesehen. Am Freitag will die Union zudem einen Gesetzentwurf für Verschärfungen in der Flüchtlingspolitik zur Abstimmung stellen.

Fünf-Punkte-Plan der Union

Ein Antrag dreht sich um den von Unionsfraktionschef Friedrich Merz vorgelegten Fünf-Punkte-Plan. Gefordert werden dauerhafte Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern, ein Einreiseverbot für alle Menschen ohne gültige Einreisedokumente, auch wenn sie ein Schutzgesuch äußern. Ausreisepflichtige sollen inhaftiert werden und Abschiebungen müssten täglich erfolgen. Der Bund soll die Länder beim Vollzug der Ausreisepflicht unterstützen – es sollen Bundesausreisezentren geschaffen werden. Ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder sollen in einem unbefristeten Ausreisearrest bleiben, bis sie freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren oder die Abschiebung vollzogen werden kann.

Der zweite Antrag trägt den Titel "Für einen Politikwechsel bei der Inneren Sicherheit". Die Unionsfraktion listet hier 27 Punkte auf, etwa Mindestspeicherfristen für IP-Adressen, mehr technische Befugnisse für Ermittler etwa zur elektronischen Gesichtserkennung, eine Stärkung der Nachrichtendienste sowie härtere Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte.

Schließlich steht am Freitag das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz der Unionsfraktion zur finalen Abstimmung. Die Neuregelung soll unter anderem den Familiennachzug zu Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus beenden. Die Bundespolizei soll, wenn sie in ihrem Zuständigkeitsbereich Ausreisepflichtige antrifft, aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchführen dürfen.

FDP will über Forderungen der Union hinausgehen

Kurz vor der Debatte bekräftigte FDP-Fraktionschef Christian Dürr Forderung seiner Partei nach einem "echten Kurswechsel in der Migrationspolitik". "Wir werden einen Antrag in die Debatte einbringen, der deutlich über die Vorschläge der Union hinausgeht, etwa indem wir die Entwicklungshilfe an Rückführungsvereinbarungen knüpfen und straffällige Ausreisepflichtige direkt festgesetzt werden", sagte Dürr.

SPD-Politiker Castellucci: "Unionsvorschläge rechtswidrig"

SPD und Grüne warnten die Union und deren Kanzlerkandidat Merz eindringlich davor, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Diese hatte angekündigt, den Anträgen und auch einem Gesetzentwurf, der am Freitag zur Abstimmung steht, zuzustimmen.

Der Vize-Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Lars Castellucci (SPD) nannte die Vorschläge der Union rechtswidrig, nicht mit europäischem Recht vereinbar und populistisch. Dennoch sieht der SPD-Politiker klaren Handlungsbedarf beim Thema Migration, sagte er im rbb24Inforadio.

Ein offenbar psychisch kranker Mann aus Afghanistan hatte am Mittwoch vergangener Woche einen zweijährigen Jungen mit marokkanischen Wurzeln aus einer Kindergartengruppe mit einem Messer getötet. Ein 41 Jahre alter Familienvater, der sich zwischen Angreifer und Kinder stellte, starb ebenfalls. Weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der 28 Jahre alte Angreifer war ausreisepflichtig, er befindet sich in einer psychiatrischen Einrichtung.

Mit Informationen von dpa und epd