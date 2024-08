Leiche in Kofferraum in Neapel: Mann aus Bayern umgebracht

Ein Mann aus dem oberbayerischen Raubling ist offenbar gewaltsam zu Tode gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Leiche des Vermissten in Süditalien gefunden. Sein Sohn wurde als Tatverdächtiger festgenommen, ebenfalls in Italien.

In Italien: Leiche in Kofferraum gefunden

Der 60-jährige Raublinger und sein 31 Jahre alter Sohn wurden am Montagabend von Angehörigen als vermisst gemeldet. Eine groß angelegte Suchaktion in der Umgebung blieb ohne Erfolg. Für die Polizei ergaben sich Hinweise auf ein Gewaltverbrechen und darauf, dass sich das Auto des Vaters inzwischen in Italien befand.

Am Dienstagnachmittag entdeckte die italienische Polizei den Wagen im Raum Neapel. Im Kofferraum lag ein Mann, der offenbar getötet worden war. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den 60-jährigen Deutschen aus Raubling handelt.

Hinweise auf Gewaltverbrechen: 31-jähriger Sohn festgenommen

Gegen den tatverdächtigen Sohn wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Der 31-jährige Deutsche wurde in der Nähe des Fahrzeugs festgenommen. Die Kripo Rosenheim ermittelt jetzt die Hintergründe des Gewaltverbrechens.

Gesucht wird nach Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich von Raubling und Großholzhausen einen grauen Skoda mit Miesbacher Kennzeichen (MB-HH 1020) beziehungsweise einen Mann auf einem Mountainbike in den Farben Schwarz und Silber bemerkt haben.