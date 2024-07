Leichenfund am Bodensee: Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Am Bodensee ist die Leiche einer 70 Jahre alten Frau gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Straftat aus. Es gebe Anzeichen, die darauf hindeuteten, hieß es dazu auf Nachfrage des BR. Die Frau war am Dienstag gegen 21 Uhr zwischen Nonnenhorn und dem baden-württembergischen Nachbarort Kressbronn tot aufgefunden worden.

70-Jährige war vermisst gemeldet

Details nannte das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West mit Verweis auf "ermittlungstaktische Gründe" nicht. Die Kriminalpolizei Lindau hat in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in Kempten die Ermittlungen übernommen.

Bei der Toten soll es sich um eine seit Montagmorgen vermisste 70-Jährige handeln, die aus Nonnenhorn kommt. Sie sei am Sonntag zuletzt gesehen worden, hieß es. Entdeckt wurde die Leiche von einem Zeugen am Montagabend auf einem Privatgrundstück am Seeufer.

Spürhunde und Spurensicherung im Einsatz

Es liefen umfangreiche Ermittlungen am Fundort und an der Wohnadresse der Frau. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Spurensicherung war im Einsatz. Polizeihunde liefen Gehwege rund um den Tatort ab.

Die Leiche der Frau soll nun obduziert werden. Das Ergebnis könnte bereits am Mittwoch vorliegen.