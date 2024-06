Nahost-Krieg: Wie es zwei Überlebenden in München geht

Es ist der 7. Oktober 2023, am frühen Morgen. Dafna besucht ihre Familie in Israel und wacht auf von einem Geräusch, das sie nicht zuordnen kann. Zur selben Zeit auf der anderen Seite der Grenze – in Gaza – wacht auch der Journalist Mohammed auf. Er arbeitet für das ARD-Studio in Tel Aviv und hört das gleiche Geräusch: Es sind die Raketen der Hamas, die an diesem Morgen nach Israel fliegen. Tausende Raketen.

Ein Tag verändert alles

Dafna will eigentlich an diesem Wochenende wieder nach Hause fliegen, nach München. Aber ihre Familie wohnt im Kibbuz Be’eri – ein Ort direkt am Gazastreifen. Das bedeutet, die Terroristen haben es nicht weit. Sie töten in Be’eri an diesem 7. Oktober 95 Menschen, verwüsten Häuser und nehmen Geiseln. Auch ein Familienmitglied von Dafna überlebt den Angriff nicht. Der Tag verändert Dafnas Leben und bis sie wieder nach München reist, vergehen Monate. Und auch heute sagt sie: "Für uns ist der 7. Oktober noch nicht vorbei."

Für Mohammed beginnt nach dem 7. Oktober eine monatelange Flucht quer durch den Gazastreifen. Immer wieder muss er die Unterkunft wechseln. In Gaza gibt es keinen sicheren Ort. Irgendwann hat er gar kein Dach mehr über dem Kopf, er schläft im Auto oder im Zelt – bis er endlich ausreisen kann, zusammen mit seiner Frau Sarah. Mittlerweile wohnen auch sie in München. Aber in Gedanken ist er immer noch im Gazastreifen:

"I left Gaza and I saw in Egypt and in Germany that everything is normal. But there is a place on this planet – it's burning now."

Mohammeds Familie ist noch in Gaza – und jeden Tag macht er sich Sorgen, wie es ihr und seinen Freunden in diesem Krieg geht.