Nahost-Ticker: Rubio verspricht Israel Unterstützung der USA

09.45 Uhr: Al-Dschasira meldet Festnahme eines Reporters durch Autonomiebehörde

Die Palästinensische Autonomiebehörde soll im von Israel besetzten Westjordanland einen Reporter von Al-Dschasira festgenommen haben. Das berichtete das katarische Sendernetzwerk. Der Journalist sei zuvor von palästinensischen Sicherheitskräften daran gehindert worden, über einen Großeinsatz des israelischen Militärs in Dschenin zu berichten.

Sowohl Israel als auch die Autonomiebehörde hatten Al-Dschasira im vergangenen Jahr für unerwünscht erklärt. Israel wirft dem Sender vor, ein Sprachrohr der Hamas zu sein, einige seiner Reporter seien militante Extremisten. Das Netzwerk hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Israel und die Autonomiebehörde beschuldigt, kritische Berichterstattung unterbinden zu wollen.

09.22 Uhr: Israels UN-Botschafter rechnet mit baldigem US-Besuch Netanjahus

Der israelische UN-Botschafter Danny Danon rechnet mit einem baldigen Besuch von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beim frisch vereidigten US-Präsidenten Donald Trump. "Ich bin sicher, er wird einer der ersten ausländischen Regierungschefs sein, die ins Weiße Haus eingeladen werden", sagte Danon zu Journalisten, zu einem Besuch Netanjahus in Washington könne es "in wenigen Wochen" kommen. Mögliche Gesprächsthemen seien die aktuelle Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln, sagte Danon.

08.19 Uhr: Trump telefoniert mit saudischem Kronprinzen Salman

Der neue US-Präsident Donald Trump hat kurz nach seiner Amtseinführung mit Saudi-Arabiens Kronprinzen und faktischem Herrscher Mohammed bin Salman telefoniert. Medienberichten zufolge war es sein erstes Telefonat mit einem ausländischen Staatsführer seit der Vereidigung - zumindest wurde nichts über ein anderes Gespräch davor bekannt.

Die saudische Nachrichtenagentur Spa berichtete, Salman habe mit Trump darüber gesprochen, wie beide Länder "Frieden, Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten" sowie den Kampf gegen Terrorismus voranbringen könnten. Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump Verträge zur Normalisierung der Beziehung zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten auf den Weg gebracht. Der Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 brachte die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien dann zum Erliegen.

06.44 Uhr: US-Außenminister verspricht Netanjahu "unerschütterliche Unterstützung" für Israel

Der neue US-Außenminister Marco Rubio hat dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Telefonat "unerschütterliche Unterstützung" für dessen Land zugesichert. Rubio habe mit Netanjahu gesprochen, "um zu unterstreichen, dass die Aufrechterhaltung der unerschütterlichen Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten für Präsident Trump höchste Priorität hat", erklärte Außenministeriumssprecherin Tammy Bruce. Auch gratulierte Rubio Netanjahu demnach zu "Israels Erfolgen gegen die Hamas und die Hisbollah und sagte zu, sich unermüdlich für die Befreiung aller verbleibenden Geiseln im Gazastreifen einzusetzen".

Am Sonntag war nur einen Tag vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump eine Waffenruhe in Kraft getreten. Das Abkommen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sieht unter anderem dem den Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen vor.

04.23 Uhr: Trump stuft Huthis erneut als Terrororganisation ein

US-Präsident Donald Trump hat die jemenitische Huthi-Bewegung erneut als "ausländische Terrororganisation" eingestuft. Das Weiße Haus begründet diesen Schritt mit den anhaltenden Angriffen der Gruppe auf die Schifffahrt im Roten Meer. "Die Aktivitäten der Huthis bedrohen die Sicherheit amerikanischer Zivilisten und Mitarbeiter im Nahen Osten, die Sicherheit unserer engsten regionalen Partner und die Stabilität des globalen Seehandels", heißt es in einer Erklärung.

Die Maßnahme soll härtere Wirtschaftssanktionen gegen die vom Iran unterstützte Gruppe nach sich ziehen als unter Trumps Vorgänger Joe Biden. Kritiker warnen vor humanitären Folgen für die jemenitische Zivilbevölkerung. Biden hatte die Einstufung als Terrororganisation zu Beginn seiner Amtszeit aufgehoben, um humanitären Bedenken Rechnung zu tragen. Die Huthis, die den größten Teil des Jemen kontrollieren, haben seit November 2023 mehr als 100 Angriffe auf Schiffe im Roten Meer durchgeführt. Sie begründen dies mit ihrer Solidarität mit den Palästinensern im Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.

02.40 Uhr: Israel - Wiederaufbau des Gazastreifens nur bei dauerhaftem Frieden

Ein Wiederaufbau des Gazastreifens ist nach Worten des israelischen Wirtschaftsministers Nir Barkat nur möglich, wenn sich die radikal-islamische Hamas für einen dauerhaften Frieden mit Israel entscheidet. "Die Schlüsselfrage ist, ob sie ein Dubai bauen oder den Gazastreifen so wieder aufbauen wollen, wie er war", sagte Barkat beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Dubai hat den Staat Israel anerkannt, sie konzentrieren sich auf die gemeinsame Wirtschaft (...). Wir würden Dubai gerne in unserer Region sehen, nicht Gaza", ergänzte Barkat, der früher Bürgermeister von Jerusalem war.

Israel strebe einen friedlichen Gazastreifen an. Die Regierung habe noch nicht entschieden, ob sie sich an der Finanzierung des Wiederaufbaus beteiligen wolle. Israel wolle eine erneute Hamas-Herrschaft nicht zulassen, da dies zu einem weiteren grenzüberschreitenden Angriff führen könnte.

01.24 Uhr: Neue US-Regierung sieht Nahen Osten am "Wendepunkt"

Die neue US-Regierung sieht die Waffenruhe im Gaza-Krieg als große Chance, um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten im Nahen Osten voranzutreiben. Sollte dies gelingen, wäre das ein enormer Fortschritt für Israel und die gesamte Region, sagte Steve Witkoff, der Nahost-Gesandte des neuen US-Präsidenten Donald Trump, dem Sender Fox News.

Durch die seit Sonntag geltende Waffenruhe im Gaza-Krieg und den Machtwechsel in den USA gebe es jetzt wieder eine besondere Dynamik, sagte Witkoff. Katar und Ägypten hätten sich schon sehr erfolgreich als Vermittler bei den Verhandlungen mit der Hamas eingebracht, nun könnten andere Länder folgen. "Ich glaube, dass man jeden in dieser Region an Bord holen könnte", sagte Witkoff: "Das ist ein Wendepunkt."