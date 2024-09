Nahost-Ticker: Angriff auf UN-Einrichtung – viele Tote

11.03 Uhr: Guterres verurteilt israelische Angriffe auf Notunterkunft

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Luftangriffe Israels mit vielen Toten auf eine Notunterkunft im Gaza-Streifen als völlig inakzeptabel verurteilt. Die Attacken auf die umfunktionierte Schule, bei der auch sechs Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerks UNRWA ums Leben gekommen seien, verletzten das humanitäre Völkerrecht, erklärte Guterres auf der Internetplattform X. Es handele sich um die höchste Zahl von Toten unter UNRWA-Mitarbeitern bei einem einzigen Vorfall, teilte das Hilfswerk mit. Laut Medienberichten kamen insgesamt 18 Menschen bei den Angriffen auf die Notunterkunft ums Leben.

Die Unterkunft in Nuseirat im mittleren Teil des Gazastreifens beherbergte nach UNRWA-Angaben rund 12.000 Vertriebene, hauptsächlich Frauen und Kinder. Seit Beginn des Nahost-Konflikts vor elf Monaten sei sie bereits zum fünften Mal angegriffen worden.

Israel rechtfertigt Angriffe auf derartige Einrichtungen mit dem Argument, dass die islamistische Terrorgruppe Hamas sie militärisch nutze.

08.53 Uhr: 18 Tote nach Angriff auf UN-Einrichtung in ehemaligem Schulgelände gemeldet

Nach palästinensischen Angaben sind bei dem israelischen Luftangriff auf dem Gelände einer ehemaligen Schule in Nuseirat im Gazastreifen 18 Menschen getötet worden. Darunter waren nach UN-Angaben auch sechs UN-Mitarbeiter. Die Totenzahlen des Hamas-Informationsbüros ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär teilte mit, der Angriff habe einem Kommando- und Kontrollposten der islamistischen Hamas gegolten.

Bei dem Gebäude und seiner Umgebung handelt es sich um eine Einrichtung des UN-Hilfswerks für Palästina (UNRWA). Das Gelände bot demnach etwa 12.000 Menschen Zuflucht, vor allem Frauen und Kindern.

06.50 Uhr: Hamas berät in Doha mit Vermittlern über Waffenruhe

Eine Hamas-Delegation hat nach Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation am Mittwoch in Doha katarische und ägyptische Vermittler zu Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der israelischen Geiseln getroffen. Die Hamas teilte mit, es seien die "Entwicklungen in Bezug auf die palästinensische Sache und die Aggression im Gazastreifen" besprochen worden. Ob die Gespräche zu einem Durchbruch geführt haben, gab sie nicht an.

03.40 Uhr: Sechs UNRWA-Mitarbeiter bei Angriff in Gaza getötet

Bei einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen sind nach Angaben der UNO auch sechs Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA getötet worden. Das teilte UN-Generalsekretär António Guterres am Abend im Onlinedienst X mit: "Was in Gaza passiert, ist völlig inakzeptabel", so Guterres.

Das Hilfswerk UNRWA erklärte, noch nie seien bei einem einzelnen Angriff so viele seiner Beschäftigten getötet worden. "Diese Schule wurde seit Kriegsbeginn fünf Mal getroffen", erklärte UNRWA auf X. "Sie ist das Zuhause von rund 12.000 Vertriebenen, hauptsächlich Frauen und Kinder."

Israel hatte die Al-Jawni-Schule in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat am Mittwoch beschossen. Nach palästinensischen Angaben kamen dabei 14 Menschen ums Leben. Die israelische Armee sprach von einem gezielten Angriff auf Terroristen, die sich in einem Kommandozentrum der Hamas auf dem Schulgelände aufgehalten hätten.