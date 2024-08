Nahost-Ticker: Tausende gedenken Hamas-Anführer in Teheran

8.24 Uhr: Tausende gedenken Hamas-Anführer in Teheran

In der iranischen Hauptstadt Teheran nehmen Tausende Menschen an der staatlich-organisierten Trauerzeremonie für den getöteten politischen Anführer der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, teil. Anwesend war auch die gesamte politische Elite des Irans, unter anderem der oberste Führer Ajatollah Chamenei und der neue Präsident Massud Peseschkian. Vor Hanijas Sarg hielt Chamenei ein Totengebet.

Mit Rufen wie "Tod Israel" und "Tod Amerika" bekundete die Menge ihre Unterstützung für Hanija und die Hamas im Gazastreifen sowie ihren Widerstand gegen Israel. Die iranische Regierung hatte nach der gezielten Tötung des hohen Hamas-Führers in Teheran eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Bestattet wird Hanija am Freitag in seiner Wahlheimat Katar.

8.00 Uhr: Australier sollen den Libanon verlassen

Der australische Premierminister Anthony Albanese hat Tausende Australier im Libanon dazu aufgefordert, das Land zu verlassen. Es sei denkbar, dass der Flughafen in der Hauptstadt Beirut bald den Betrieb einstelle, warnte er am Donnerstag vor Pressevertretern in der Küstenmetropole Sydney. "Ich ergreife die Gelegenheit, den Australiern zu sagen: Reisen Sie im Moment nicht in den Libanon."

6.50 Uhr: Indonesien – Tötung von Hamas-Anführer Hanijeh inakzeptabel

Indonesiens Präsident Joko Widodo verurteilt die Israel zugeschriebene gezielte Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanijeh in Teheran. "Das war Gewalt, ein Mord, der nicht hinzunehmen ist, und er fand auf dem souveränen Territorium des Irans statt", sagt Widodo. Indonesien in Südostasien mit seinen rund 280 Millionen Menschen ist weltweit das Land mit der größten Anzahl an Muslimen. Zudem unterhält der Inselstaat gute Beziehungen zu Russland und hofft auf eine stärkere Zusammenarbeit in Verteidigung und Energie.

5.00 Uhr: Iran fordert internationale Reaktion

Der Iran ruft die internationale Gemeinschaft nach der gezielten Tötung eines hohen Hamas-Kommandeurs in Teheran zum Vorgehen gehen Israel auf. Die mutmaßlich von Israel ausgeführte Tat verstoße gegen internationales Recht und "deutet auf eine Absicht hin, den Konflikt zu eskalieren und den Krieg auf die gesamte Region auszudehnen", sagte der iranische UN-Botschafter Amir Saeid Iravani vor dem Weltsicherheitsrat in New York.

"Insbesondere der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann solchen abscheulichen Verbrechen gegenüber nicht gleichgültig bleiben und muss entschlossen gegen diese Verstöße vorgehen", forderte Iravani weiter.

02.10 Uhr: Länder des UN-Sicherheitsrats warnen vor Eskalation

Nach israelischen Angriffen auf führende Funktionäre von Hamas und Hisbollah rufen Länder des UN-Sicherheitsrats zu verstärkten diplomatischen Bemühungen auf, um einen größeren Nahost-Konflikt zu verhindern. "Wir befürchten, dass die Region am Rande eines totalen Krieges steht", sagt Japans stellvertretender UN-Vertreter Shino Mitsuko. Er fordert internationale Anstrengungen, um einen solchen Konflikt zu vermeiden. China, Russland, Algerien und andere Staaten verurteilen die Ermordung von Hamas-Chef Ismail Hanijeh.