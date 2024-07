Nahost-Ticker: Waffenruhe - USA "verhalten zuversichtlich"

07.40 Uhr: Raketenangriff auf Schiff in der Meerenge Bab al-Mandab

In der Meerenge Bab al-Mandab ist ein Schiff zum Ziel eines Raketenangriffs geworden. Das gemeinsame maritime Informationszentrum, das der Leitung der US-Marine untersteht, identifizierte das Schiff als die unter liberianischer Flagge fahrende "Mount Fuji". Die Attacke habe sich südlich der jemenitischen Stadt Mokka ereignet, teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) mit. Es wurde vermutet, dass die jemenitische Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich ist. Das "Schiff und die gesamte Besatzung sind in Sicherheit", erklärte die UKMTO. "Das Schiff ist auf dem Weg zu seinem nächsten Anlaufhafen."

01.41 Uhr: USA sieht positive Signale bei Gaza-Verhandlungen

Die USA zeigen sich vorsichtig optimistisch hinsichtlich der Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen. "Wir sind verhalten zuversichtlich, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, in einem CNN-Interview zu den laufenden Verhandlungen. Die Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas dauern weiter an.

01.12 Uhr: Hisbollah-Chef will Hamas-Entscheidung über Waffenruhe akzeptieren

Die libanesische Hisbollah-Miliz wird nach Angaben ihres Anführers Hassan Nasrallah die Entscheidung der verbündeten islamistischen Palästinenserorganisation Hamas bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen akzeptieren. Die schiitisch-islamistische Miliz werde im Falle einer Einigung auf eine Waffenruhe auch die Angriffe auf Israel einstellen, erklärte Nasrallah. "Was auch immer die Hamas akzeptiert, alle akzeptieren es und sind damit zufrieden", sagte Nasrallah mit Blick auf pro-iranische Gruppen in der Region, die gegen Israel und die USA gerichtet sind.