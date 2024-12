Italienische Neonazis schmiedeten Anschlagspläne gegen Meloni

"Werwolf Division" oder "Division Neuer Sonnenaufgang" – so nennt sich die italienische Neonazi-Gruppe, die unter anderem einen Anschlag auf Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geplant haben soll. Das berichten jedenfalls mehrere italienische Medien.

Demnach hätten die Neonazis über den Kurznachrichtendienst Telegram versucht, neue Mitglieder zu rekrutieren und dort auch über Anschläge auf Politikerinnen und Politiker gesprochen. Ihr Ziel sei es gewesen, nach einem Staatsstreich einen autoritären Staat zu schaffen, der auf der Vorherrschaft einer, wie es heißt, "arischen Rasse" aufbaue.

Ermittler finden Schusswaffen

Die italienische Polizei hat etwa ein Dutzend Verdächtige festgenommen, ihnen wird unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler Schusswaffen, Messer und rechte Propaganda. Die zuständige Staatsanwaltschaft spricht von einer gut organisierten Zelle, die schon jetzt Anschläge verüben hätte können. Dies hätte mit sogenannten einsamen Wölfen geschehen sollen - also Einzeltäter, wie sie auch von islamistischen Terrorgruppen eingesetzt werden.

Der Name "Werwolf Division" erinnert an die deutschen Nationalsozialisten: Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sollte die sogenannte "Organisation Werwolf" eine nationalsozialistische Untergrundbewegung in Deutschland schaffen – mit eher wenig Erfolg.

Mit Informationen von dpa