04.12.2024, 12:35 Uhr

Agrarkonzern BayWa will 1.300 Stellen abbauen

Beim Agrar- und Baustoffkonzern BayWa sollen in den nächsten drei Jahren über 1.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Der Schwerpunkt soll in der Zentrale liegen.