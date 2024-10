Italien schickt erstes Schiff mit Flüchtlingen nach Albanien

Italien hat ein erstes Schiff mit Flüchtlingen zur Registrierung in ein Zentrum nach Albanien geschickt. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Italienische Beamte sollen die Asylanträge der Migranten prüfen und gegebenenfalls die Rückführung in ihre Herkunftsländer anordnen.

In Deutschland haben die Bundesländer den Bund damit beauftragt zu prüfen, ob Asylverfahren in Drittstaaten möglich sind. Italien und Albanien haben nun bereits zwei Zentren außerhalb der EU in Betrieb genommen. Ob das umstrittene Verfahren vor Gerichten Bestand hat, ist allerdings unklar.

Italienische Asylzentren in Nordalbanien

Ende 2023 hatten Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und Albaniens Ministerpräsident Edi Rama ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Vergangene Woche erklärte Italiens Botschafter in Albanien die beiden Zentren für betriebsbereit.

Vorerst sollen nur Männer aus Ländern dorthin gebracht werden, die Italien als sicher einstuft. Nur wenn ein Antrag bewilligt wird, soll die Einreise nach Italien möglich sein. Als vulnerabel eingestufte Migranten, insbesondere Frauen und Kinder, sollen nicht in die Zentren kommen, sondern weiterhin nach Italien gebracht werden. Rund 300 Soldaten, Ärzte und Richter aus Italien sollen in den Zentren eingesetzt werden.

Migranten mussten auf See umsteigen

Nun ist ein erstes Militärschiff mit Migranten in Richtung Albanien aufgebrochen. Es soll am Mittwoch dort eintreffen. Wie die italienische Zeitung "La Repubblica" weiter berichtet, lag das Schiff vergangene Nacht vor Lampedusa. Schiffbrüchige Flüchtlinge wurden mit anderen Booten auf das Schiff gebracht, wo eine erste Überprüfung stattgefunden haben soll. Einige Migranten durften zurück auf die ursprünglichen Rettungsboote, mehrere Männer fuhren weiter nach Albanien. Dort sollen sie einer zweiten Überprüfung unterzogen werden und dann in ein zweites Zentrum auf einem ehemaligen Militärgelände gebracht werden.

Abzuwarten bleibt, wie sich ein Anfang Oktober ergangenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs auf das Vorgehen Italiens auswirken wird. Demnach muss ein von einem EU-Land definiertes "sicheres Herkunftsland" für ausnahmslos all seine Bürger sicher sein. Viele der von Italien als solche eingestuften Staaten erfüllen diese Voraussetzung nicht.