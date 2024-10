Hurrikan in Florida - "Milton" mit Stärke 3 auf Land getroffen

Hurrikan "Milton" hat die Westküste Floridas erreicht. Der Sturm traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 Kilometern pro Stunde auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Kurz bevor "Milton" auf die Küste traf, war er von der höchsten Kategorie 5 zunächst auf die Stufe 4 und schließlich auf 3 herabgestuft worden. Angesichts der Größe des Sturms blieben die Warnungen jedoch unverändert dringlich. US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas bezeichnete die Lage bei CNN als eine "Frage von Leben und Tod".

Der Sturm habe bereits mindestens 19 Tornados ausgelöst und rund 125 Häuser zerstört, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis. Da der Sturm vor Beginn der Flut auf Land getroffen sei, hoffe er, dass der Westküste Floridas das Schlimmste der vorhergesagten Sturmflut erspart bleibe. Laut Vorhersagen könnte der Meeresspiegel um bis zu vier Meter steigen. Bislang wurden keine Todesopfer gemeldet.

Hurrikan fegt quer durch Florida

Den Vorhersagen zufolge soll "Milton" über die Halbinsel zum Atlantik ziehen. Auf dem Weg des Hurrikans liegt die bei Touristen beliebte Stadt Orlando mit dem Freizeitpark Walt Disney World. Auf der zentralen Halbinsel Floridas gebe es lebensbedrohliche Sturmfluten, extreme Winde und Sturzfluten, erklärte das US-Hurrikanzentrum NHC am Mittwochabend.

Weitreichende Stromausfälle durch "Milton"

Hurrikan "Milton" hat zu Stromausfällen in mehr als anderthalb Millionen Haushalten und Geschäftsbetrieben geführt. Das ging aus Daten der Website "poweroutage.us" hervor, die Meldungen von Versorgungsunternehmen nachverfolgt. Die meisten Ausfälle gab es demnach in den Bezirken Hardee County, Sarasota County und Manatee County.

Taylor Swift spendet 5 Millionen Dollar für Hurrikan-Opfer

Pop-Superstar Taylor Swift hat für die Hurrikan-Opfer in den USA fünf Millionen US-Dollar gespendet. Sie seien der Sängerin für ihre großzügige Spende unglaublich dankbar, teilte die Hilfsorganisation "Feeding America" in ihren sozialen Medien mit. Das Geld würde in die Versorgung mit Lebensmitteln und Hilfsgütern und in den Wiederaufbau von Gemeinden fließen. Swift spendete schon häufig nach Naturkatastrophen in den USA Geld.

Mit Material von dpa und AP