Bots, Bilder, Deepfakes: Wie KI für Desinformation genutzt wird

Darum geht’s:

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich weiterentwickelt und spielt auch bei Desinformation eine Rolle

Der Einsatz von KI macht sich vor allem im Bereich von Video- und Audio-Fakes bemerkbar

Insgesamt ist der Anteil von KI-Fakes an Desinformation aber gering und die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Desinformation laut Experten überschätzt

Wie Künstliche Intelligenz genutzt wird, um Lügen zu verbreiten und gezielt Menschen zu täuschen, zeigte sich Anfang Juli dieses Jahres - einmal mehr im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auf X, dem ehemaligen Twitter, sowie auf prorussischen Telegram-Kanälen verbreitete sich ein Instagram-Video, auf dem sich ein Mann im Fahrersitz eines Autos filmt.

Deepfake: Angeblicher Autohändler verbreitet Lügen über ukrainische First Lady

Der Mann in dem Video spricht auf Französisch in die Kamera, stellt sich als Händler von Luxusautos vor und behauptet: Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, habe bei ihm den ersten Sportwagen eines neuen Modells des Herstellers Bugatti gekauft. Kostenpunkt: rund viereinhalb Millionen Euro. Es klingt wie eine Story mit viel Sprengkraft - doch wahr ist an diesen anscheinend brisanten Informationen nichts.

Bei dem Video handelt es sich um einen Deepfake. Echtes Videomaterial wurde also mittels KI verändert. Die Stimme, Mundbewegungen und Mimik des Mannes sind in diesem Fall nicht echt. Zusätzlich zu dem Deepfake wurde noch eine gefälschte Rechnung präsentiert. Bugatti selbst hat dem US-Medium "CNN" bestätigt, dass die Behauptungen nicht zutreffen. Auch das auf der gefälschten Rechnung erwähnte Autohaus hat der "Deutschen Welle" mitgeteilt, dass es sich um einen Fake handelt.

💡 Was ist ein Deepfake?

Ein Deepfake ist ein echt wirkender, mit KI bearbeiteter Medieninhalt, in der Regel von einer Person. Der Begriff setzt sich aus den Worten "Deep-Learning" (einer Art maschinellem Lernen von Computern) und "Fake" zusammen. Bei einem Deepfake-Video wird dabei entweder eine Art digitale Maske über eine andere Person gezogen und eine - häufig bekannte - Person somit in eine komplett andere Situation gebracht. Oder es werden bei echtem Videomaterial der betreffenden Person die Mimik und die Mundbewegungen so angepasst, dass es zu einem neuen, häufig ebenfalls KI-generierten, Sprachinhalt passt.

Wer der angebliche Autohändler in dem Fake-Video wirklich ist und woher das Videomaterial kommt, ist bislang unklar. Der Instagram-Account wurde bereits gelöscht. Der Fake ist nach einer Recherche der britischen "BBC" Teil eines russischen Desinformationsnetzwerks, das gezielt KI einsetzt. Der angebliche Reichtum der Selenskyjs war schon öfters Ziel mutmaßlich aus Russland stammender Desinformationskampagnen. So kursierte im vergangenen Jahr eine gefälschte Juwelier-Rechnung von Selenska, wie das Faktencheck-Team der Presseagentur dpa recherchiert hat.