Geflüchtete: Kommen viele Ukrainer wegen sozialer Leistungen?

💬 "Dein Argument" greift Euren Input auf: Kommentare aus der BR24-Community sind Anlass für diesen Beitrag. 💬

Zu viel Bürokratie, zu lange Wartezeiten für Deutschkurse und nicht genügend Kinderbetreuungsplätze: Das sind einige Gründe, warum es Ukrainer und Ukrainerinnen in Deutschland schwerfällt, einen Job zu finden. Näher erläutert hat das dieser BR24-Beitrag:

BR24-User "Wecker" findet das zu kurz gegriffen. Er fragt: "Warum gehen nach Deutschland so viele ukrainische Flüchtlinge?" Als Vermutung schreibt er, dass es an den "fast bedingungslosen hohen Leistungen" liegt. Es sei wichtig, auch auf Gründe zu schauen, "warum nicht gearbeitet wird, obwohl man könnte". Auch andere User schrieben kürzlich in den Kommentaren, dass es in Deutschlands Nachbarländern, etwa in Tschechien, kein so "großzügiges Bürgergeld" gebe.

Nahm Deutschland unverhältnismäßig viele Menschen aus der Ukraine auf?

Daten dazu, in welchen EU-Staaten die meisten ukrainischen Geflüchteten registriert wurden, liefert unter anderem das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat). Betrachtet man die Zahlen absolut, stimmt die Aussage: Deutschland hat eine Million Ukrainer aufgenommen und damit die meisten. Allerdings ist Deutschland in mehreren Dimensionen größer als Staaten wie Polen oder Tschechien: etwa in der Fläche, der Bevölkerungszahl und der Wirtschaftskraft.

Deshalb muss für einen fairen Vergleich die Zahl in Relation betrachtet werden – Eurostat wählt dazu das Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Und schon sieht das Ranking etwas anders aus, wie die folgende Grafik zeigt: