FDP im Überlebenskampf: So will Lindner die Stimmung drehen

Schon kurz vor Beginn des Dreikönigstreffens in der Stuttgarter Staatsoper hat die Nachwuchsorganisation der FDP, die jungen Liberalen, für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie hat zahlreiche pinke Luftballons in den Himmel steigen lassen – mit Wünschen für eine Wende in der Wirtschaftspolitik.

Diese Wende will auch die Parteispitze. FDP-Chef und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Christian Lindner, versuchte, den Liberalen Mut für den Wahlkampf zu machen. Denn in wenigen Wochen geht es für die Freien Demokraten um alles: um den Wiedereinzug in den Bundestag, um das Überleben der Partei. Lindner sagte: "Wir sind über Jahrzehnte erprobt in den Aufs und Abs der Politik, und öfters haben wir den Jahresanfang in der Defensive begonnen." Jetzt gehe es darum, geschlossen für einen Politikwechsel in Deutschland zu kämpfen.

FDP fordert andere Wirtschaftspolitik

Inhaltlich gab es auf der Bühne der Staatsoper nicht viel Neues. Keine Forderungen, die nicht schon im Wahlprogramm der Liberalen aufgeschrieben wären. Lindner konzentrierte sich in seiner Rede auf die Schwerpunkte dieses Programms. Die Freien Demokraten setzen auf die von ihnen angestrebte Wirtschaftswende. Das heißt, insbesondere Unternehmen sollen entlastet werden – durch geringere Steuern, weniger Bürokratie und beispielsweise schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Der Parteivorsitzende übte Kritik an Debatten über eine Vier-Tage-Woche. Nicht weniger, sondern mehr Arbeit und Leistung seien wichtig, um Deutschland wieder an die Spitze zu bringen.

Darüber hinaus ging es um klassische liberale Themen wie mehr Freiheit und weniger Staat. Die Liberalen wollen die Zahl der Ministerien, Staatssekretäre und Behörden auf den Prüfstand stellen und reduzieren. Das spare Geld, das zum Ankurbeln der Wirtschaft investiert werden soll. Generalsekretär Marco Buschmann kritisierte in seiner Rede: "Immer weniger Leute bauen Autos, immer mehr arbeiten beim Staat." Wenn der Staat aber stärker wachse als die Wirtschaft, dann sei der Kollaps vorprogrammiert.

Lindner: Elon Musk will Deutschland schwächen

Nachdem FDP-Chef Lindner für seine Äußerungen zu Elon Musk in den vergangenen Tagen angegriffen wurde, kritisierte er den US-Milliardär im Opernhaus scharf. Zwar sei er beeindruckt von dessen unternehmerischer Gestaltungskraft, diese sei aber nicht zwingend verbunden mit politischem Urteilsvermögen. Bei der Einmischung in den deutschen Wahlkampf für die AfD gehe es Musk nicht um Deutschland, so Lindner. Vielmehr gehe es darum, Deutschland zu schwächen und zu "chaotisieren". Die AfD bezeichnet der FDP-Bundesvorsitzende als die "fünfte Kolonne Moskaus in Deutschland".

FDP-Programm kostet laut Berechnung 138 Milliarden Euro

Lindner teilte auch gegen SPD und Grüne aus. Er griff die Pläne von Wirtschaftsministers Habeck an, der für höhere Verteidigungsausgaben die Schuldenbremse aufheben wolle. "Die Vorschläge für Schulden an der Schuldenbremse vorbei von Robert Habeck belaufen sich auf mindestens eine halbe Billion Euro bis ungefähr zum Jahr 2030", sagte der frühere Finanzminister der Ampel-Koalition.

Was Lindner in Stuttgart nicht sagte: Auch die Wahlversprechen der FDP würden das Land viel Geld kosten. Das Deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut (DIW) kommt in seiner Berechnung auf 138 Milliarden Euro, würden alle Forderungen der Freien Demokraten umgesetzt werden.

FDP hofft auf schwarz-gelbes Regierungsbündnis

Der FDP-Chef rief die Partei auf, Zuversicht aus sich selbst zu schöpfen "im Bewusstsein, alles lässt sich ändern". Lindner, dessen Partei nach dem Bruch der Ampel-Koalition in Umfragen nur noch auf drei bis vier Prozent kommt, möchte Stimmen von den politischen Rändern zurückgewinnen. Er und weitere namhafte Liberale werben für eine Koalition mit der Union – auch wenn es dafür Umfragen zufolge bei weitem nicht reicht. Von CDU und CSU kommen bisher allerdings Absagen. Zu einer Koalitionsaussage zugunsten der FDP ist die Union derzeit nicht bereit.

Von Selbstkritik nach den Veröffentlichungen des umstrittenen D-Day-Papiers, indem der Ausstieg der Liberalen mit militärischen Begriffen wie "offene Feldschlacht" detailliert vorbereitet wurde, war von der FDP-Spitze beim Dreikönigstreffen nichts zu hören.

Im Video: BR-Korrespondent Zimmermann zum FDP-Treffen