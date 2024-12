FDP-Chef will weitermachen – Lindner kontert Vorwürfe

Lindner sagte, die Ampel sei nicht an der FDP gescheitert, sondern weil sie die Akzeptanz der Bürger verloren habe. In der Ampel habe es große politische Unterschiede gegeben. "Ein mögliches Aus wurde immer wahrscheinlicher." Die FDP habe sich deshalb darauf vorbereitet - so, wie es die Koalitionspartner auch getan hätten.

FDP seit geplantem Ampel-Bruch in der Krise

Die FDP steckt tief in der Krise: Am Donnerstag war das "D-Day"-Papier der Partei bekanntgeworden. Es enthält ein detailliertes Szenario für den Exit der FDP aus der Ampel mit SPD und Grünen. Darin wird der mögliche Ausstieg der FDP mit militärischen Begriffen wie "D-Day" und "offener Feldschlacht" beschrieben und durchgespielt. Das Papier löste auch innerparteilich heftige Kritik aus. Am Freitag war deshalb Generalsekretär Bijan Djir-Sarai zurückgetreten. Sein Nachfolger Marco Buschmann soll an diesem Montag vorgestellt werden.

Der designierte neue FDP-Generalsekretär Marco Buschmann sagte in der ARD Sendung Bericht aus Berlin zu der D-Day-Affäre, seine Partei sei in ein schlechtes Licht gerückt worden. Die schnelle Aufarbeitung der Hintergründe inklusive der beiden Rücktritte aber zeige, so Buschmann, dass man darauf vertrauen könne, dass die FDP eine Partei von so wörtlich Anstand und Integrität ist.