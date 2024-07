Bundesweites Verbot: Razzien bei Islamischer Vereinigung Bayern

Beamte des Bundeskriminalamts durchsuchen seit dem frühen Morgen die Räume der Islamischen Vereinigung Bayern (IVB) in München an der Landsberger Straße. Hintergrund ist das vom Bundesinnenministerium verfügte Verbot des "Islamischen Zentrums Hamburg" und dessen Teilorganisationen, denen auch die Vereinigung in München zugerechnet wird. Nach BR-Informationen werden aktuell drei Objekte in Bayern durchsucht.

Laut dem bayerischen Innenministerium wurden auch Wohnungen des ersten und zweiten Vorsitzenden der IVB durchsucht. Neben der Auflösung sei das Ziel der Durchsuchungen gewesen, Vermögen und weitere Beweismittel sicherzustellen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Dabei handle es sich vor allem um Datenträger, die jetzt im Detail ausgewertet würden. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt. Herrmann begrüßte das bundesweite Verbot und bezeichnete es als einen "empfindlichen Schlag" gegen islamistische Bestrebungen in Deutschland. "Wir müssen wirksam verhindern, dass Extremisten unter dem Deckmantel des Vereinsrechts hier ihr Unwesen treiben", betonte er.

Razzia in sieben Bundesländern

Aktuell durchsuchen die Behörden 53 Objekte in sieben Bundesländern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begründete das Verbot und das Vorgehen damit, dass die von der Maßnahme betroffenen islamischen Vereine einer extremistische Organisation angehörten, die verfassungsfeindliche Ziele verfolge.

Im November 2023 waren die Behörden bereits mit einer Razzia in ähnlicher Größenordnung in sieben Bundesländern gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und seine Teilorganisationen vorgegangen. Die Auswertung der damals sichergestellten Beweismittel habe die Verdachtsmomente so erhärtet, dass heute das Verbot erfolgt sei, heißt es in der Erklärung des Bundesinnenministeriums.

IZH Propagandazentrum des iranischen Regimes

Das IZH gilt als wichtiges Propagandazentrum des iranischen Regimes in Europa. Der Hamburger Verfassungsschutz beobachtet es schon seit Anfang der 1990er-Jahre. Seit Jahren gibt es Forderungen nach einer Schließung. Das Bundesinnenministerium begründet das Verbot des IZH nun unter anderem damit, dass sich dessen Zweck und Tätigkeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung richteten und den Strafgesetzen sowie den völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands zuwiderliefen.

Das IZH agiere "äußerst konspirativ", um nach außen den Eindruck zu erwecken, eine tolerante und rein religiöse Einrichtung ohne politische Agenda oder Anbindung zu sein. Man habe aber Belege gefunden, dass das IZH und sein Leiter vom "Obersten Revolutionsführer" des Iran ausdrücklich angewiesen worden seien, sich "intensiv und unerschütterlich für die Grundlagen der Revolution einzusetzen, ohne Kompromisse einzugehen". Außerdem verbreite das IZH einen aggressiven Antisemitismus unter seinen Anhängern. Zudem unterstütze es die in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Betätigungsverbot belegte Terrororganisation "Hizb Allah".

Leiter des IZH ist Ajatollah Chamenei weisungsgebunden

Das IZH ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ein schiitisch-islamistischer Verein. Der Verein ist demnach darauf ausgerichtet, die islamische Lehre, so wie sie dem Religionsverständnis der iranischen Führung entspricht, zu verbreiten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hält das IZH neben der Botschaft für "die wichtigste Vertretung der Islamischen Republik Iran in Deutschland".

Seit August 2018 ist Mohammad Hadi Mofatteh Leiter des IZH. Laut Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz gilt er als Vertreter des Revolutionsführers in Europa. Im jüngsten Hamburger Verfassungsschutzbericht heißt es über ihn: "Mofatteh ist ein versiert geschulter Vertreter des gegenwärtigen Regimes in Teheran. Seine Familie ist fest in die staatlich-religiöse Elite des Iran eingebunden". Er sei dem Obersten Führer des Irans, Ajatollah Chamenei, berichtspflichtig und weisungsgebunden.

American Jewish Committee: IZH "Treffpunkt für verbotene Terrororganisation Hisbollah"

Das American Jewish Committee (AJC) Berlin begrüßte das Vorgehen der Behörden. "Das IZH war seit drei Jahrzehnten der wichtigste Außenposten des antisemitischen Mullah-Regimes in Europa und ein wichtiger Treffpunkt für die verbotene Terrororganisation Hisbollah", teilte AJC-Berlin-Direktor Remko Leemhuis mit. Vom IHZ sei nicht nur eine erhebliche Gefahr für Jüdinnen und Juden und andere Minderheiten ausgegangen, sondern auch für Regimegegnerinnen und -gegner.