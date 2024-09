Brandstiftung: Festnahme nach vier Bränden im Münchner Norden

Vier Brände im Norden der Stadt haben die Münchner Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag auf Trab gehalten. Zuerst wurde ein brennender Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Elektromarkts in der Maria-Probst-Straße gemeldet. Noch auf der Rückfahrt von den Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte zum Anton-Ditt-Bogen umgeleitet, wo ein BMW in Vollbrand stand. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf Gebäude übergriff, durch die Explosion der Reifen wurden allerdings drei Fenster eines Firmengebäudes beschädigt.

Kein Hinweis auf Motiv

Kurz vor zwei Uhr in der Früh dann der nächste Brand. Diesmal war es ein Audi, der im Helene-Wessel-Bogen komplett in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Fast zeitgleich wurde Feuer in einem Steckerlfisch-Stand ganz in der Nähe des ersten Feuers gemeldet. Dort konnte von der Polizei auch der mutmaßliche Brandstifter vorläufig festgenommen werden. Der 66-jährige Georgier, über den der Polizei bisher nichts vorlag, hatte eine Plastikflasche mit Spiritus bei sich und gab die Taten zu. Zu einem möglichen Motiv ist bisher nichts bekannt.

Schaden wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich

Über die Höhe des Gesamtschadens, den die vier Brände verursacht haben, konnte die Münchner Feuerwehr keine Angaben machen, die Polizei geht in ersten Schätzungen von einem Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus.