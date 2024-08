Blutkonserven werden knapp: Worauf es jetzt ankommt

Schon vor Wochen hat der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in München Alarm geschlagen: Die Blutspenden seien vor den Sommerferien massiv eingebrochen. Es gebe im Moment bis zu 30 Prozent weniger Spenden, so ein Sprecher des Blutspendediensts im Juni im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Es gibt kaum Puffer, kaum Reserven, in den Regalen ist es fast überall leer." Aber gerade jetzt sind diese Spenden sehr wichtig.

Was beim Blutspenden beachtet werden sollte

Eine gute Tat zwischen Badesee und Biergarten: Im Sommer sind Blutspenden besonders gefragt. Die wenigsten würden zu dieser Zeit daran denken, sagte der Transfusionsmediziner Holger Hackstein am Montag. Doch gerade im Sommer kommt es immer wieder zu Engpässen, etwa durch mehr Unfälle oder Verletzungen bei Freizeitaktivitäten.

Eine Blutspende sei auch bei hohen Temperaturen ungefährlich, sofern diejenigen, die spenden möchten, bestimmte Regeln beachten: "Voraussetzung für eine Blutspende im Sommer ist, dass die Spenderinnen und Spender körperlich gesund sind und sich am Tag der Blutspende wohl fühlen", erklärte Hackmann, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie ist.

Wichtig sei, vor und nach der Spende ausreichend zu trinken, sich körperlich zu schonen und die empfohlene Ruhezeit von mindestens 10 bis 15 Minuten nach der Blutspende einzuhalten. Längere Aufenthalte in der Sonne sollten am Tag der Spende gemieden werden; außerdem brauche der Körper ausreichend Kohlenhydrate. Als Snack böten sich vorab etwa gesalzene Nüsse an.