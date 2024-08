Schüler in Lohr erschossen: Jugendlicher wegen Mordes verurteilt

Dieser Artikel wird im Laufe des Tages fortlaufend aktualisiert.

Das Landgericht Würzburg hat am heutigen Montag einen 15-Jährigen wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Jugendliche im September vergangenen Jahres im unterfränkischen Lohr am Main einen Mitschüler erschossen hat.

Zur Chronik "Erschossener Jugendlicher in Lohr: Was bisher im Prozess geschah"

Staatsanwaltschaft plädierte auf Mord, Verteidiger auf Totschlag

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten gefordert. Aus ihrer Sicht hat der Angeklagte seinen Klassenkameraden ermordet. Die Verteidiger werteten die Tat dagegen als Totschlag und hielten eine Jugendstrafe von sechs Jahren für angemessen.

Der Prozess lief bereits seit drei Monaten. Der Angeklagte hatte gestanden, dass er den Schuss abgegeben hat. Für das Gericht war es jedoch schwierig, mehr über den Ablauf der Tat und das Motiv des Schützen herauszufinden. Die Tat ereignete sich in einem Gebüsch hinter einem Schulzentrum. Für das dortige Geschehen gab es keine Zeugen.

Streit bei Verabredung zu Tauschgeschäft mit Waffe?

Die Verteidiger berichteten von einem Handgemenge, das dem Schuss vorausgegangen sein soll. Demnach sollen die Jugendlichen eigentlich zu einem Tauschgeschäft verabredet gewesen sein. Nach eigener Darstellung soll der Angeklagte vorgehabt haben, die Schusswaffe an das Opfer zu verkaufen. Dabei sei es zum Streit gekommen, woraufhin der damals 14-Jährige den Schuss auf seinen gleichaltrigen Mitschüler abgegeben haben will.

Zugelassen war die Pistole auf einen Nachbarn des Schützen. Der Nachbar befand sich zum Tatzeitpunkt schwer krank im Krankenhaus. Er ist inzwischen verstorben.

Verdacht Mordlust nicht erhärtet: Serienmörder nicht als Vorbild

Zu Prozessauftakt war die Staatsanwaltschaft noch davon ausgegangen, der Jugendliche habe sich den US-amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer zum Vorbild genommen. Dieser Verdacht erhärtete sich jedoch nicht. Den Vorwurf der Mordlust ließ die Staatsanwaltschaft fallen.

Allerdings geht die Staatsanwaltschaft weiterhin von einem Mord aus Heimtücke aus. Der Schuss traf das Opfer von hinten in den Kopf.

Untersuchung des Angeklagten durch Psychiater

Eltern und Geschwister des getöteten Jugendlichen wurden im Prozess durch zwei Rechtsanwälte vertreten. Sie schlossen sich den Forderungen der Staatsanwaltschaft an. Diese wollte neben der Jugendstrafe auch erreichen, dass der Angeklagte zum Ende der Haftzeit von einem Psychiater untersucht wird. Dieser soll prüfen, ob eine Sicherungsverwahrung anzuordnen ist, so die Forderung. Derzeit will sich der Angeklagte nicht von einem Psychiater untersuchen lassen.

Weil der Angeklagte erst 15 Jahre alt ist, fand der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine Gerichtssprecherin hat regelmäßig über das Geschehen im Sitzungssaal informiert.