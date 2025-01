Anschlag in New Orleans: Was wir bisher wissen

In New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana sind in der Silvesternacht mindestens zehn Menschen getötet worden. Ein Mann raste mit einem Pickup in eine Menschenmenge. Was bisher bekannt ist.

Was ist passiert?

Am Neujahrsmorgen ist ein Mann in New Orleans in der Bourbon Street im Ausgehviertel French Quarter mit seinem Geländewagen in Fußgänger gefahren. Der Vorfall ereignete sich um 3.15 Uhr (Ortszeit, 10.15 Uhr MEZ), als viele Menschen dort Silvester feierten. Das Altstadtviertel mit seinen Gebäuden aus der Kolonialzeit ist für seine Bars, Restaurants und Jazzclubs bekannt und auch ein beliebtes Touristenziel.

Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, stieg der Fahrer laut Polizeiangaben aus und eröffnete das Feuer auf die eintreffenden Beamten. Die Polizisten erwiderten das Feuer und töteten den Fahrer.

Die Ermittler entdeckten im Wagen des Mannes Waffen und mutmaßliche selbstgebaute Sprengsätze. Auch im French Quarter selbst waren zwei Sprengsätze deponiert worden, die von den Ermittlern entschärft wurden.

Was ist über die Opfer bekannt?

Bei der Gewalttat kamen nach Angaben der Polizei mindestens zehn Menschen ums Leben. 35 wurden demnach verletzt. Der Angreifer selbst starb bei einem Schusswechsel mit der Polizei.

Die Verletzten wurden in mindestens fünf verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der genaue Zustand der vielen Verletzten ist unklar.

Was weiß man über den Angreifer?

Bei dem Fahrer des Wagens handele es sich nach Angaben der US-Bundespolizei FBI um den 42-jährigen US-Bürger Shamsud-Din J. aus Texas. Er sei ehemaliger US-Soldat gewesen.

Welches Motiv steckt hinter der Tat?

Der Mann habe das Fahrzeug mit "sehr hoher Geschwindigkeit" und offenbar "sehr vorsätzlich" in die Menschenmenge gesteuert, sagte Polizeichefin Anne Kirkpatrick. Er sei "wild entschlossen" gewesen, ein "Blutbad" anzurichten.

Möglicherweise war der Angriff islamistisch motiviert. An Bord des Tatfahrzeugs haben Ermittler eine Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gefunden. Das FBI untersucht nun, ob der Täter Verbindungen zu Terrororganisationen hatte und ermittelt wegen eines Terroranschlags.

Gab es Mittäter?

Die Polizei sucht nach möglichen Komplizen: Man gehe nicht davon aus, dass der Mann "alleine verantwortlich" gewesen sei, hieß es vom FBI bei einer Pressekonferenz.

Welche Sicherheitsvorkehrungen gab es?

Das French Quarter in New Orleans war seit Jahren durch Poller gegen Anschläge geschützt. Im November teilte die Stadtverwaltung mit (externer Link), die alten Poller durch neue versenkbare zu ersetzen. Die Arbeiten sollten früh im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Polizeipräsidentin Anne Kirkpatrick sagte laut CNN, man habe Polizeiautos und andere Barrieren in Teilen der Bourbon Street aufgestellt, aber der Angreifer fuhr auf den Bürgersteig, um den Barrieren auszuweichen, und raste schließlich in die Menschenmenge.

Nach Angaben von Stadtverwaltung und Polizei war die Polizei zum Jahreswechsel mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im French Quarter fanden viele Silvesterpartys statt. Am Neujahrstag war in New Orleans zudem der Sugar Bowl angesetzt – ein wichtiges College-Football-Spiel, zu dem viele Fans in die Stadt reisten.

Welche Reaktionen gibt es zur Tat?

Der am 20. Januar aus dem Amt scheidende US-Präsident Joe Biden erklärte, es gebe keine Rechtfertigung für Gewalt jeglicher Art. "Wir werden keinerlei Angriffe auf eine der Gemeinden unseres Landes tolerieren".

Der künftige US-Präsident Donald Trump brachte den Angriff mit illegaler Migration in Verbindung. "Wenn ich sagte, dass die Kriminellen, die ins Land kommen, viel schlimmer sind als die Kriminellen, die wir im Land haben … hat sich das bewahrheitet", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Bundeskanzler Scholz (SPD) verurteilte im Onlinedienst X den "sinnlosen Hass". Die Bundesregierung trauere mit den Familien und Freunden der Opfer und wünsche allen Verletzten schnelle Genesung.