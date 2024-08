Abschiebeflug mit 28 Menschen nach Afghanistan gestartet

Deutschland hat erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan vor drei Jahren wieder Menschen in das Land abgeschoben. Wie der "Spiegel" zuerst berichtete (externer Link) und das Bundesinnenministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte, startete am Morgen ein Charterjet von Qatar Airways von Leipzig aus in Richtung Kabul. "Es handelte sich hierbei um afghanische Staatsangehörige, die sämtlich verurteilte Straftäter waren, die kein Bleiberecht in Deutschland hatten und gegen die Ausweisungsverfügungen vorlagen", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Bericht: Abschiebung zwei Monate vorbereitet

An Bord sind laut "Spiegel"-Bericht 28 afghanische Straftäter, die aus verschiedenen Bundesländern in der Nacht nach Leipzig gebracht worden seien. Demnach erhielt jeder Abgeschobene vor dem Flug 1.000 Euro Handgeld. Ein Arzt sei mit an Bord. Die Angaben wurden von dem sächsischen Innenministerium bestätigt.

Alle Betroffenen sind Männer, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Unter den Abgeschobenen sollen auch Gefährder sein, also Menschen, denen die Sicherheitsbehörden schwerste politisch motivierte Straftaten bis hin zum Anschlag zutrauen. Es ist denkbar, dass manche der abgeschobenen Straftäter zugleich als Gefährder gelten.

Die Abschiebung nach Afghanistan sei vom Kanzleramt und den Innenbehörden seit gut zwei Monaten vorbereitet worden. Beteiligt gewesen seien Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Bundesregierung: Weitere Rückführungen absehbar

Hebestreit erklärte, die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten "große Anstrengungen unternommen, um die Wiederaufnahme von Rückführungen in solchen Fällen zu erreichen und hat die hierfür zuständigen Länder zu diesem Zweck unterstützt". Angesichts der "bekanntermaßen schwierigen Rahmenbedingungen" habe Deutschland "regionale Schlüsselpartner um Unterstützung gebeten, um die Rückführung zu ermöglichen. Für diese Unterstützung ist die Bundesregierung sehr dankbar."

Hebestreit unterstrich zudem die Entschlossenheit der Regierung, weiterhin "solche Rückführungen" zu organisieren. "Das Sicherheitsinteresse Deutschlands überwiegt klar das Schutzinteresse von Straftätern und Gefährdern.

Grüne: Abschiebung nach Afghanistan darf Taliban nicht legitimieren

Grünen-Co-Chef Omid Nouripour begrüßte zwar die Maßnahme, Abschiebungen in das Land "im großen Stil" sieht er jedoch weiter skeptisch. "Dafür bräuchte es eine direkte staatliche Zusammenarbeit, die mit den Steinzeit-Islamisten der Taliban nicht möglich ist", teilte der Grünen-Politiker mit. "Dieser Flug darf nicht zu einer Legitimation der Taliban führen."

Gleichzeitig sei stets klar gewesen, "dass es technische Möglichkeiten geben kann, in wenigen Fällen Menschen nach Afghanistan zu fliegen", sagte Nouripour. "Wir haben stets gesagt, dass wir Schwerkriminelle in unserem Land nicht wollen und diese keinen Schutz genießen." Nouripour betonte gleichwohl, dass "unbescholtene Menschen, insbesondere Familien und Kinder, die vor den Radikalislamisten geflohen sind" in Deutschland Schutz im Rang eines Grundrechts genießen.

Rückführungen nach Afghanistan umstritten

Die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan ist umstritten, da in dem Land die radikal-islamischen Taliban herrschen. Kritiker halten sie für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und dem Völkerrecht, denn in Afghanistan drohen Menschenrechtsverletzungen.

Deutschland unterhält zu den Taliban-Machthabern in Kabul keine diplomatischen Beziehungen. Nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim Ende Mai hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, die Abschiebung von Schwerstkriminellen und terroristischen Gefährdern nach Afghanistan und auch Syrien wieder zu ermöglichen.

Baerbock: Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan "nicht trivial"

Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Dienstag im RBB-Inforadio, dass bereits jetzt Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan vereinzelt machbar seien. "In Einzelfällen ist das dort möglich", sagte sie. Es sei angesichts der dort herrschenden Regimes aber "offensichtlich nicht trivial".

Es sei zudem bereits Rechtslage, dass Straftäter und Gefährder keinen Schutzstatus bekämen oder ihn dann verlören und weggesperrt gehörten. Das Asylrecht sieht Ausschlussgründe für Schutz in Deutschland vor, zum Beispiel Kriegsverbrechen. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich in ihrem "Sicherheitspaket" vorgenommen, diese Liste zu erweitern unter anderem um antisemitischen Straftaten.

Mit Informationen von AFP, dpa und epd