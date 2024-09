Zu viele kranke Fahrer: Vorübergehend keine Stadtbusse in Hof

Wegen personeller Engpässe wird der Linienverkehr in Hof an den Wochenenden bis auf Weiteres eingestellt. Das teilte die HofBus GmbH am Mittwoch mit. Mit der Entscheidung wolle man auch Ausfällen im Schülerverkehr ab dem 10. September vorbeugen. Jeder Fahrer, der an einem Wochenende im Dienst wäre, würde in der folgenden Woche fehlen, da Ruhezeiten und arbeitsfreie Tage zu gewähren seien, hieß es zur Begründung.

Zuletzt ausgedünnter Busfahrplan in Hof

Die HofBus GmbH verzeichnet nach eigenen Angaben seit zwei Wochen einen ungewöhnlich hohen Krankenstand unter ihren 47 Fahrerinnen und Fahrern. Seit Mitte August musste der Fahrplan deshalb bereits reduziert werden. Neben einer sehr hohen Anzahl von Langzeiterkrankten und planmäßigen Jahresurlauben hätten "unzählige kurzfristige Krankmeldungen" die Aufrechterhaltung des Fahrplans unmöglich gemacht.

"Krankenstand übersteigt jedes bekannte Maß"

Die Anzahl der beschäftigten Fahrer berücksichtige zwar überdurchschnittlich hohe Krankenstände, wie sie in der Branche üblich sind, heißt es in dem Schreiben der HofBus GmbH. Aber: "Der derzeitige Krankenstand übersteigt jedoch deutlich jedes bekannte Maß."

Es werden deshalb alle Fahrgäste darum gebeten, ihre Fahrten nach Möglichkeit auf Werktage zu verlegen. Alternativ ließen sich auch die Regionalbuslinien 1545 und 1551 im Stadtgebiet nutzen, die weiterhin verkehren. Sobald sich die personelle Lage entspanne, werde der Wochenendverkehr wieder aufgenommen.