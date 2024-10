"Zocken ist mein Leben": Faszination Gaming

Wenn Stefan Jacob seinen Rechner hochfährt, taucht er in eine andere, digitale Welt ein. In dieser Parallelwelt ist er "Pandorai", sein digitales Alter Ego. Diese Welt heißt League of Legends, eines der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten. Mehr als 140 Millionen Nutzer spielen es aktiv und regelmäßig. Stefan lässt sich von Kontrovers – Die Story begleiten und erklärt seine Begeisterung.

Die Kurzversion der Spielregeln von League of Legends: Zwei Teams mit je fünf Spielern spielen online gegeneinander und versuchen die gegnerische Basis einzunehmen und den Kern der Basis, den Nexus, zu zerstören.

Nicht nur Spiel, sondern viel Strategie

Stefan hat schon rund 7.000 Stunden mit dem Spiel verbracht - und ist noch immer begeistert:

"Man muss seinen eigenen Charakter von der Stärke her einschätzen können, man muss den Gegner einschätzen können. Man muss gleichzeitig verstehen, was die ganzen anderen Spieler machen und was auf der Karte passiert." Stefan Jacob, Student und Gamer

Stefan hat neben League of Legends auch andere Interessen: Er spielt Klavier, programmiert eigene Spiele. Seine Leidenschaft für Spiele will er zum Beruf machen und studiert an der TU München Spieleentwicklung.

Kontrovers – Die Story im Video: Gaming als Beruf: Mit Zocken Geld verdienen