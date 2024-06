Zensus 2022: Die Bayern werden älter, Oberfranken schrumpft

Das Besondere bei diesem Zensus: Zusätzlich zur demografischen Struktur der Bevölkerung wie Alter oder Geschlecht, gibt es diesmal auch einen detaillierten Überblick über Wohnungen und Gebäude.

Knapp die Hälfte der Bayern lebt in der eigenen Immobilie – in Niederbayern sogar fast 60 Prozent. In Oberbayern dagegen wohnen im regionalen Vergleich die meisten Menschen zur Miete. Und die ist dort auch besonders hoch: im Durchschnitt elf Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Oberfranken sind es nur sechs. Die Landeshauptstadt München bleibt Spitzenreiter mit durchschnittlich 12,89 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. "Gerade vor diesem Hintergrund müssen wir uns weiterhin darum bemühen, nicht nur die angespannte Wohnraumsituation, die vielerorts die Mieten in die Höhe treibt, zu entschärfen, sondern die Attraktivität aller Regionen Bayerns – besonders auch außerhalb der Ballungsräume – zu erhöhen", so Innenminister Herrmann.

Von 2011 bis 2022 wurden 244 Tausend neue Wohngebäude mit insgesamt 648 Tausend Wohnungen gebaut.