Würzburger Oberbürgermeisterwahl findet Anfang Mai statt

Die Nachricht kam Ende November überraschend. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) legt sein Amt nieder. Nach zwei Monaten steht nun der Termin für die Neuwahl fest. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll diese am Sonntag, 4. Mai 2025 stattfinden. Sofern eine Stichwahl notwendig sein sollte, ist diese für den Sonntag, 18. Mai 2025 geplant. Die Termine hat die Regierung von Unterfranken festgelegt.

Streit um Wahltermin in Würzburg

Schuchardts Amtszeit endet vorzeitig zum 30. Juni 2025. Er wird einen neuen Posten als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags und Geschäftsführer des Städtetags Nordrhein-Westfalen übernehmen. Seit 2014 war er Oberbürgermeister, zuvor Kämmerer der Stadt.

Um die Frage, wann in Würzburg eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt werden soll, war Ende vergangenen Jahres ein Streit entbrannt. Die Stadtratsfraktion der CSU sprach sich dafür aus, dass die OB-Wahl am Tag der Bundestagswahl stattfindet. Grüne, SPD, Linke und weitere Gruppen hielten nichts von diesen Plänen. Mit knapper Mehrheit sprach sich der Stadtrat für getrennte Wahltermine aus. Diese Empfehlung gab die Stadtverwaltung an die Bezirksregierung weiter.

Grüne, CSU und SPD haben sich bereits festgelegt

Bislang haben drei Personen Kandidaturen für den freiwerdenden Posten angekündigt. Antreten wollen Martin Heilig (Grüne), bislang zweiter Bürgermeister, genauso wie Judith Roth-Jörg (CSU), bislang dritte Bürgermeisterin der Stadt Würzburg. Außerdem will die parteilose Eva von Vietinghoff-Scheel für die SPD antreten. Die Verwaltungsjuristin leitete bis vor kurzem als Vorständin das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg.