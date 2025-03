EZB senkt Leitzins: Was Verbraucher wissen müssen

500 Milliarden Euro für die deutsche Infrastruktur und ein nahezu unbegrenztes Sondervermögen für die Verteidigung – die künftige Bundesregierung aus Union und SPD hat alle überrascht, auch die Europäische Zentralbank. Die als "Meister des Sparens" bekannten Deutschen greifen tief in die Trickkiste der Staatsfinanzierung und schöpfen beim Schuldenmachen aus dem Vollen. Die schlechte Nachricht für Verbraucher: Das könnte mittelfristig die Inflation befeuern.

Rückkehr der Inflation?

Nach Ausbruch des Ukrainekrieges schossen die Inflationsraten in vielen Euro-Ländern auf zehn Prozent und mehr. Die Verbraucher bekamen und bekommen das im Supermarkt, an Tankstellen oder bei den Strom-, Gas- und Ölrechnungen zu spüren. Nach dem Preisschock hat sich die Lage an der Preisfront beruhigt. Die EZB konnte ihre Zinsen seit vergangenem Sommer deutlich senken.

Im Januar lag die Teuerungsrate in der Eurozone bei 2,5 Prozent, im Februar ging sie auf 2,4 Prozent zurück. Aus volkswirtschaftlicher Sicht und damit aus Sicht der EZB eine gute Entwicklung. Trotzdem stöhnen die Verbraucher weiter über die hohen Lebensmittelpreise. Sie sind nicht billiger geworden, sie werden nur etwas langsamer teurer.

Hohe Staatsausgaben sind meist ein Inflationstreiber. Das sind die Lehren aus der Schuldenkrise von vor gut zehn Jahren. Ein Indikator sind die Renditen an den Anleihemärkten – also an den Märkten, über die die Staaten ihre Schulden machen.

Kurz nach der Bekanntgabe der riesigen Finanzpakete durch den künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz stieg die Rendite der wichtigen zehnjährigen Bundesanleihe auf mehr als 2,8 Prozent. Schuldenmachen dürfte für den "Sparmeister" Deutschland langfristig teurer werden.

EZB senkt Leitzins weiter ab auf 2,5 Prozent

EZB-Präsidentin Lagarde rechnet mit einem schwächeren Wachstum in der Eurozone. Die Wirtschaft werde in diesem Jahr nur um 0,9 Prozent wachsen, auch die Inflation werde mit 2,3 Prozent hartnäckig hoch bleiben. Trotzdem senkte die EZB ihren Leitzins auf 2,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund wird die Notenbank die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mit Sicherheit genauestens beobachten.