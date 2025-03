Großeinsatz am Eibsee: Eingebrochene indische Touristen gerettet

Auf dem teils zugefrorenen Eibsee unterhalb der Zugspitze ist es am frühen Nachmittag zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen, nachdem 16 Menschen ins Eis eingebrochen waren. Nach Auskunft der Integrierten Leitstelle Oberland konnten alle gerettet werden. Erste Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass es eine Gruppe indischer Touristen im Alter von 22 bis 29 Jahren gewesen war, die sich auf die nur dünne Eisschicht des Eibsees gewagt hatte. Mehrere davon gerieten mit Teilen ihres Körpers unter die Eisdecke in das Wasser, konnten jedoch mit eigener Kraft an das Ufer gelangen. Drei Personen stürzten komplett durch die Eisdecke in den See.

Zwei Ersthelfer retten Eingebrochene und reanimieren Verletzten

Laut einer Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes wurden 14 Personen verletzt, elf davon leicht, zwei mittelschwer. Ein 25-Jähriger musste unter laufenden Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei unbeteiligte Männer waren vom Ufer aus auf das Unglück aufmerksam geworden und den drei komplett ins Wasser Gestürzten zu Hilfe geeilt. Dabei gelang es den Helfern, einem 37-Jährigen aus Thüringen und einem 43-Jährigen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, alle drei Personen aus dem Wasser zu retten und mit dem Boot ans Ufer zu bringen. Der am schwersten Verletzte, ein 25 Jahre alter Mann, wurde von ihnen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Ufer reanimiert, wie Einsatzleiter Armin Tehfeld dem BR bestätigte. Die meisten Betroffenen wurden in einem Hotel vor Ort betreut, drei Personen kamen in eine Klinik.

Einem Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland (ILS) zufolge wird niemand mehr vermisst. Nach Angaben des BRK waren unter anderem drei Rettungshubschrauber, sieben Rettungswagen, zwei Krankentransportwagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, fünf Schnelleinsatzgruppen der Wasserrettung, im Einsatz.