Silber für Deggendorfer Team bei Roboter-Olympiade in Panama

Es war eine knappe Entscheidung bei der World Robot Olympiad in Panama City. Im Finale holte sich ein Brüderpaar aus Deggendorf die Silber-Medaille.

Team aus Deggendorf zählte zu den Mitfavoriten

Die Freude ist groß: Die Brüder Bastian und Julian Brumbi haben im Finale der World Robot Olympiad in Panama City Silber geholt. Das Team vom Deggendorfer Robert-Koch-Gymnasium war am Ende punktgleich mit dem Siegerteam aus der Schweiz, die hatten aber in der Vorrunde eine schnellere Zeit erreicht. "Wir hatten gehofft, im vorderen Feld zu landen, Silber ist aber natürlich sehr gut," sagte Bastian Brumbi BR24. Er und sein Bruder zählten im Vorfeld zu den Mitfavoriten.

Internationale Konkurrenz

Die World Robot Olympiad ist ein internationaler Konstruktions- und Programmierwettbewerb für Lego-Roboter. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre autonomen Gefährte so programmieren, dass diese vorgegebene Aufgaben auf einem vorgegebenen Spielfeld erfüllen. So müssen die Roboter Legosteine aufsammeln und an bestimmten Punkten wieder ablegen. Hunderte Stunden ihrer Freizeit haben die Brüder in das Roboter-Projekt investiert.

Voriges Jahr Bronze geholt

Die Gebrüder Bastian und Julian Brumbi hatten im vergangenen Jahr im Weltfinale bereits Bronze gewonnen. Dieses Jahr waren sie das erste Mal in der sogenannten "Senior-Kategorie" am Start. Aus dem Deggendorfer Robert-Koch-Gymnasium hatte sich für das Weltfinale in Panama sogar auch ein zweites Team qualifiziert. Beim Team Roko-Robots in der Junior-Kategorie aber streikte die Technik, so dass es nicht für einen Platz ganz vorne gereicht hat.