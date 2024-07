Wo ist Kerstin Lee Langley? Polizeikräfte suchen Waldstück ab

Seit 17 Jahren wird Kerstin Lee Langley aus Regensburg vermisst. Vor wenigen Wochen erfolgte ein erneuter Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst". Daraufhin meldeten sich mehrere Zeugen, darunter ein Hellseher.

Angeblicher Hellseher wähnt sterbliche Überreste in Waldgebiet

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg sagte, stammt der offenbar vielversprechendste Hinweisgeber aus Nordrhein-Westfalen. Er bezeichne sich selbst als Seher und habe Infos zum möglichen Ort der Leiche der Frau per Mail übermittelt. Da die Polizei jedem Hinweis nachgehe, sei nun ein Waldgebiet zwischen den Landkreisen Regensburg und Kelheim abgesucht worden. 40 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei waren an der heutigen Aktion im sogenannten Paintner Forst beteiligt, so die Polizeisprecherin.

Vermutlich Tierknochen gefunden

Auf der Suche nach den sterblichen Überresten der Frau fanden die Polizeikräfte Teile eines Kieferknochens mit Zähnen. Der stamme ersten Untersuchungen zufolge aber wohl von einem Tier, so ein Polizeisprecher zum BR. Der Knochen soll aber noch einmal überprüft werden. Sonst sei nichts Auffälliges gefunden worden, so der Sprecher weiter.

Der Hinweis des Hellsehers sei hiermit erledigt. Da es derzeit keine weiteren stichhaltigen Hinweise gebe, sind laut Polizei keine neuen Suchaktionen geplant.

Kerstin Lee Langley seit 2007 spurlos verschwunden

Bei der Vermissten handelt es sich um die damals 39-jährige Kerstin Lee Langley aus Regensburg. Ihr Bruder hatte sie im Sommer 2007 vermisst gemeldet. Langleys damaliger Lebensgefährte gab laut den Ermittlern an, sie habe sich von ihm getrennt und sei mit einem alten Freund in einem dunklen Auto mit Deggendorfer Kennzeichen davongefahren.

Bisher gelang es der Polizei nicht, diesen "alten Freund" ausfindig zu machen. Auch ein Tatverdacht gegen den Lebensgefährten, zu dem die Frau einige Zeit zuvor nach Regensburg gezogen sei, habe sich nicht erhärtet.

BKA: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Nach Auskunft der Polizei in der ZDF-Sendung ist alles möglich: vom freiwilligen Verschwinden bis hin zum Unfall oder Tötungsdelikt. Das bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise eine Belohnung von 10.000 Euro ausgeschrieben.