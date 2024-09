Wiesnflirt erlaubt? Die Schleife am Dirndl verrät's

"Soweit ich weiß, darf man links die Schleife tragen, wenn man Single ist und rechts, wenn man vergeben ist. Hinten tragen es Witwen oder Bedienungen." Die Zwillinge Larissa und Theresa sind am ersten Wiesn-Sonntag schon für einen Flirt zu haben, sagen sie. Sie binden die Schürze links, immer von der Trägerin aus gesehen, und finden das "cool". Einmal im Jahr könnte man schon mal so eine Tradition mitmachen. Und mit dieser Meinung sind sie nicht allein. Fast alle der befragten Frauen zwischen 18 und 45 Jahren sagen auf dem Oktoberfest: Den Beziehungsstatus mit der Dirndlschürze kundzutun, sei voll okay. Nur eine dreht sich weg und seufzt: "Ich kann's nicht mehr hören. Das ist doch gar keine Tradition!"

Ist das Tradition?

Tatsächlich entbehrt dieser Brauch jeglicher Grundlage. "Das ist eine vermeintliche Tradition, tatsächlich ist das historisch überhaupt nicht nachweisbar", stellt Alexander Karl Wandinger vom Trachten-Informationszentrums des Bezirks Oberbayern im Kloster Benediktbeuern richtig. Vielmehr wurden die Schürzenschleifen früher entweder vorne oder hinten gebunden. Rechts und links sei irgendwann einfach Mode geworden. Allerdings sei es auch früher schon ein Modediktat gewesen, die Schleife vorne oder hinten zu binden, weiß Wandinger. War der Stoff der Schürze hochwertig und schön, wurde die Schürzenschleife vorne gebunden, zur Arbeit hinten, einfach weil es praktischer war. "Insofern ist das eine gute Geschichte, aber eine erfundene Geschichte." Die Schleife ist also ein Dirndl-Accessoire geworden, teilweise auch dekoriert mit einem Charivari wie bei Lederhosen, oder auch mit zweifarbigen Satinbändern.

Ist das noch zeitgemäß?

Zudem gibt Wandinger zu bedenken, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, den Beziehungsstatus mit der Schleife zu zeigen. In einer Zeit, in der Männer und Frauen gleichberechtigt, auf Augenhöhe seien, machen Frauen auf einmal auf "braves Mädchen". Das passe nicht. Dogmen seien zudem nie gut: "Weil alles, was nicht mehr lebendig ist und festgelegt und festgezurrt ist, entwickelt sich nicht mehr." Vielmehr sollten die Frauen doch mit dem Dogma spielen: "Es ist ja auch ein geniales Täuschungsmanöver für die Männer. Man weiß ja nie, ob das stimmt, was die Frau da macht."