Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen will die Zahl seiner Radwege mehr als verdoppeln.

22.11.2024, 12:24 Uhr Audiobeitrag

Wie ein Landkreis den Radverkehr voranbringen will

Die Zahl der Radunfälle in Bayern ist zuletzt stark angestiegen. Sichere Radwege sind eine Möglichkeit, um Radlerinnen und Radler zu schützen. Auch deshalb will der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen massiv in den Ausbau investieren.