Wetterausblick: Wird es am zweiten Advent winterlich?

Wie wird das Wetter? Diese Frage stellen sich viele Menschen immer öfter, je näher die Weihnachtszeit rückt. Nach recht ruhigem Wetter zur Wochenmitte sorgt ein Tiefausläufer am Freitag für Wind, Regen und Milderung. Am zweiten Adventswochenende könnte es – zumindest nach einigen Wettermodellen – in Teilen Bayerns richtig winterlich werden.

Am Mittwoch und Donnerstag ruhiges Wetter

Unter dem Einfluss einer von den Azoren über den Süden Deutschlands bis ins östliche Mitteleuropa reichenden Hochdruckzone setzt sich am Mittwoch und Donnerstag ruhiges Wetter in Bayern durch. Dabei ist es oft bewölkt, jeweils vormittags vereinzelt auch trüb durch Nebel und Hochnebel und nur ab und zu gibt es sonnige Abschnitte.

Dazu fällt am Mittwoch nahe der Alpen etwas Schnee, Schneeregen oder Regen. Auch sonst kann es ganz vereinzelte Schnee- oder Regenschauer in Bayern geben. Der Donnerstag verläuft weitgehend trocken. Dazu liegen die Höchstwerte meist zwischen 0 und 5 Grad, in den Nächten gibt es vielerorts leichten Frost.

Freitag windig, zeitweise Regen und milder

In der Nacht zu Freitag greift ein Ausläufer eines atlantischen Tiefdruckgebiets von Westen her auf Bayern über und sorgt bei auffrischenden Winden für Regenfälle. Dabei kann es am Freitagmorgen in ungünstigen Lagen von Frankenwald, Fichtelgebirge, Oberpfälzer und Bayerischen Wald lokal gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr geben.

Auch tagsüber bleibt es oft bewölkt. Bei lebhaften, in Böen starken Winden fällt im Freistaat zeitweise Regen. Dabei strömt vom Atlantik her mildere Luft heran und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 4 bis 9 Grad.

Zweites Adventswochenende möglicherweise winterlich

Am zweiten Adventswochenende ist die Wetterentwicklung unsicher. Nach einigen Wettermodellen bildet sich ein markantes Sturmtief über der Nordsee, das bis zum Sonntag in Richtung Mecklenburg-Vorpommern ziehen soll. Somit wäre es bei uns im Freistaat oft bewölkt mit nur ab und zu kurzen sonnigen Abschnitten, bei lebhaften Winden würde es zeitweise regnen. Nur in den höchsten Lagen der Mittelgebirge sowie in mittleren und höheren Lagen der Alpen wäre Schnee möglich – während es im Flachland bei leichten Plusgraden grün bliebe.

Das europäische Wettermodell zeigt die Wetterentwicklung anders. Nach diesem Modell liegt am Samstag ein Tief über Be-Ne-Lux, das in der Nacht zum Sonntag über den Süden Deutschlands ziehen und am Sonntag tagsüber den Osten Österreichs erreichen soll. Dieses Tief hätte für den Samstag bei milden Temperaturen zeitweise Regen im Gepäck. Aber zum Abend und in der Nacht zum Sonntag sowie am Sonntag strömt zunehmend kalte Luft heran – und dann würde die Schneefallgrenze teils bis ins höhere Flachland sinken.

Somit würden die zeitweiligen Regenfälle zunehmend bis ins höhere Flachland in Schnee übergehen und es wäre zum zweiten Advent in weiten Teilen Bayerns bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt weiß oder angezuckert. Vor allem im Bereich Mittelgebirge sowie an den Alpen würde es demnach am zweiten Adventssonntag winterlich, demnach wären hier bis Sonntagabend 10 bis 25 Zentimeter, in Staulagen der Alpen auch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Wichtig bei alldem: Die Wettermodelle sind bezüglich der Wetterentwicklung am zweiten Adventswochenende noch sehr unterschiedlich.