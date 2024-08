Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Nordbayern

Wetter bleibt am Wochenende wechselhaft

Auch am Wochenende wird das Wetter wechselhaft, mit Regen und Wolken. Die Unwettergefahr bleibt. "In der Südhälfte von Deutschland ist die Luftmasse zwar nicht so extrem feucht wie an den Vortagen, dennoch reicht sie aus, um Schauer und örtlich kräftige Gewitter entstehen zu lassen", sagt Meteorologe Thore Hansen vom DWD.

Am Samstag sind es anfangs die Gebiete südlich der Donau, die mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern rechnen müssen. Erneut reichen die Höchstwerte bis 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen weitere Schauer und einzelne Gewitter über Deutschland.