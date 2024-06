Wer wird Engelchen und Teufelchen beim Turamichele-Schauspiel?

"Ich bin so aufgeregt. Ich hab sowas noch nie gemacht", sagt die achtjährige Lana und reibt sich nervös ihre Hände. Gleich beginnt das Kinder-Casting für das Turamichele-Schauspiel in Augsburg.

17 Kinder möchten Engelchen oder Teufelchen spielen

So wie ihr geht es noch 16 anderen Jungen und Mädchen zwischen acht und elf Jahren. Die meisten Kinder waren noch nie bei einem Casting mit dabei und nur manche haben schon ein bisschen Theaterluft geschnuppert, wie zum Beispiel Lilou. "Ich wollte schon immer gerne Theater spielen und habe schon mal die Heilige Elisabeth in meiner Klasse gespielt", sagt die Neunjährige. Unterstützt wird sie heute von ihrer Oma Anita: "Sie liebt sowas. Und ich geh auch mit den Enkeln regelmäßig zum Turamichele-Fest."

Der Kampf von Gut gegen Böse beim Augsburger Turamichele

Immer zum Michaelitag im September wird auf dem Augsburger Rathausplatz das Turamichele-Fest gefeiert – eines der größten Kinderfeste in ganz Schwaben. Hoch oben am Perlachturm ist der heilige Michael zu sehen, wie er den Drachen besiegt, als Holzfigur. Auf der Bühne weiter unten zeigt das traditionelle Turamichele-Schauspiel ganz in echt, wie das Gute über das Böse siegt – dargestellt als Engelchen und Teufelchen, von und für Kinder. Mama Andrea fände es natürlich besonders schön, wenn ihr Sohn Ludwig mitspielen würde. "Er kennt das Spiel von klein auf, das wäre natürlich super, wenn er dabei ist. Aber jetzt kriegt er ein bisschen kalte Füße."

Brrrr, Schhhhhh, Bäääh – Aufwärmübungen sollen helfen

Langsam wird's ernst. Ein paar Aufwärmübungen sollen den Kindern helfen, lockerer zu werden. Theaterpädagogin Nicola Rappel leitet die Übungen. Außerdem sitzt sie mit in der Jury. "Ich achte auf die Mimik, Gestik und wie sie damit umgehen, wenn sie aufgeregt sind. Aber auch darauf, was ihr Motor ist, denn manchmal werden sie ja von den Eltern geschickt und dann ist es gar nicht ihr Motor", erklärt sie. Stolz ist sie aber schon jetzt auf alle, weil sie sich trauen, da mitzumachen.

Kurz und schmerzlos – Vortrag eines kurzen Gedichts

Für das Casting müssen sie noch keinen Text auswendig lernen, nur ein kurzes Gedicht präsentieren. "Vor vielen, vielen hundert Jahren, als dort beim Dom noch Wälder waren. Da sah ich zwischen Baum und Gras einen feurigen Drachen, der Augsburger fraß." So lautet der Anfang des Textes, den alle nacheinander auf der Bühne vortragen. Der eine lauter, die andere leiser, mal schon ganz frei und kräftig betont und mal auch mit Händen und Füßen.

Der zehnjährige Ludwig, der mit den kalten Füßen, hat souverän performt und ist mit seiner Leistung zufrieden: "Ich war aufgeregt, aber ich glaube, dass ich es gut gemacht habe."

Sechs Kinder dürfen beim Schauspiel mit dabei sein

Am Ende werden von der vierköpfigen Jury aber nur sechs Kinder ausgewählt. Sie dürfen dann einmalig als Engelchen und Teufelchen die Geschichte auf der großen Bühne auf dem Rathausplatz aufführen. Bereits zum 21. Mal findet das Schauspiel statt. Von Anfang an organisiert Thomas Hosemann von den Stadtwerken Augsburg das Casting. Ihm ist besonders wichtig, dass die Kinder dabei waren und Spaß hatten. Und, dass sie die Enttäuschung, wenn sie es nicht werden, nicht so sehr trifft.

Dabei sein ist alles

Wer dieses Jahr beim Turamichele-Fest im September dabei sein wird, erfahren die Kinder erst in der letzten Juni-Woche. Mutig waren an diesem Tag auf jeden Fall alle. Oma Anita ist stolz auf ihre Enkelin Lilou: "Ein tolles Erlebnis, auch wenn sie es nicht wird, das ist egal. Es war einfach toll."