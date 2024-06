Weil Hilfe schnell kommen muss: Bundeswehrübung in Niederbayern

Häufigste Todesursache bei Soldaten: Verbluten

Am Truppenübungsplatz ziehen sich die Verletzten mit ihren Panzern zurück, rund einen Kilometer hinter die Front zur sogenannten Rettungsstation. Dafür haben die Soldaten maximal zehn Minuten Zeit, so sind die Vorgaben der Nato, sagt Most. Spätestens dann müssen die ersten Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden, denn die häufigste Todesursache bei Soldaten sei das Verbluten. Deshalb zählt ein Druckverband zum Abbinden von Bein oder Arm zur Grundausrüstung der Soldaten.

Kurz darauf fährt ein Krankenwagen der Bundeswehr zur Rettungsstation. Schwer gepanzert, mit großen Geländereifen und in Tarnfarben - nicht zu vergleichen mit "zivilen" Krankenwägen. Der Einweiser winkt mit einer gelben Fahne und der Geländewagen bleibt stehen. Über eine hydraulische Klappe werden die verletzten Soldaten auf Tragen von hinten eingeschoben. Blitzschnell geht die Klappe wieder zu und der Krankenwagen fährt davon. Im Kriegsfall müsse man so schnell wie möglich aus der gefährlichen Zone.

Strenge Zeitvorgaben für das Rettungsteam

Das Ziel und auch die letzte Station der Übung liegt dann 20 Kilometer hinter der "Front": das Rettungszentrum. Wie in einem Krankenhaus, nur unter Zelten, kann dort operiert und geholfen werden. Auch dafür gibt es eine Zeitvorgabe von zwei Stunden, bis die Verletzten am OP-Tisch sein sollten. So wird es von der Nato gefordert und von den Sanitätern der Gäubodenkaserne in Straubing erwartet.