VGH verhandelt über Schutz von Heilquelle in Bad Abbach

Der Status eines Heilquellen-Schutzgebietes in Bad Abbach im Landkreis Kelheim wird am Dienstag vor Gericht verhandelt. Anlieger wollen ihn aberkennen lassen. Klappt das, könnten in dem Gebiet möglicherweise Neubauten entstehen.