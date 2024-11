Wassersperre: Fränkische Gemeinde Diespeck ohne Leitungswasser

Einspeisung in neues Fernwassersystem

Grund für das abgestellte Leitungswasser ist der Anschluss Diespecks an die neue Fernwasserleitung. Sie soll die alte Leitung aus den 1960er-Jahren ersetzen. Diese sei in die Jahre gekommen, so Matthias Beck von der Fernwasserversorgung Franken. Der letzte Schritt sei, dass Ortsnetz an die neue Fernwasserleitung anzuschließen.

Vier weitere Gemeinden ohne Wasser

Laut des Versorgers werden noch im November vier weitere Gemeinden an das Netz angebunden. Am Dienstag, 12. November, folgt Pahres, dann Stüpach, Uehlfeld und die Neustadtwerke in Neustadt/Aisch. Auch diese Gemeinden werden dann für mehrere Stunden ohne Wasser auskommen müssen.