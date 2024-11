Wassercent in Bayern - Streit um wichtige Ressource

Landwirtschaft rechnet mit enormen Mehrkosten

Allerdings betonen Kritiker des Wassercents, dass sie bereits in Wasser investieren. So auch Landwirt Peter Höfler, der bei Nürnberg einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt: "Wir haben Speicherbecken gebaut, wir haben Pumpen, wir müssen alles warten. Es nicht so, dass ich Wasser entnehme und mir das nichts kostet", meint Höfler.

Der Landwirt bewässert automatisiert und spart dadurch Wasser. Trotzdem nutzt er etwa 70.000 Kubikmeter Wasser im Jahr für seine Gemüseproduktion. Mit den jüngst angekündigten 10 Cent pro Kubikmeter würden auf Höfler im Jahr Mehrkosten von mindestens 7.000 Euro zukommen. Eine Summe, die der Landwirt nach eigener Aussage stemmen könnte. Allerdings müsste er die Mehrkosten auf seine Produkte umlegen: "Am Ende des Tages muss das der Verbraucher bezahlen", sagt Höfler. Was den Landwirt aber auch umtreibt, ist die Frage, was mit den Einnahmen aus dem Wassercent geschehen soll: "Wo kommt das hin? Wem kommt das zugute? Wo wird das wieder verteilt?"

Mit Wassercent Grundwasserschutz finanzieren?

Das offizielle Ziel des Wassercents ist es, Bewusstsein für den Wasserverbrauch zu schaffen. Was mit den Einnahmen in Bayern passiert, ist bisher unklar. Laut Bund Naturschutz Bayern würden mindestens 77 Millionen Euro durch den Wassercent im Jahr in die bayerische Staatskasse fließen. Dieses Geld würden die Naturschützer gern in den Grundwasserschutz investieren.

Bayernweit ist das Grundwasser in den letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Und obwohl es dieses Jahr viel geregnet hat, gäbe es einiges zu tun, um die langfristige Wasserversorgung für Bayern zu sichern, findet Christine Margraf vom Bund Naturschutz: "Aber es fehlt bisher die Kapazität das wirklich umzusetzen."

Wassercent soll Grundwasser schützen

Der Bund Naturschutz will die Einnahmen aus dem Wassercent deshalb zweckgebunden verwenden, beispielsweise für die Renaturierung von Flüssen. Hat ein Fluss mehr Platz und kann mehr Fläche einnehmen, kann beispielsweise bei Starkregen mehr Wasser aufgenommen werden, im Boden versickern und zu Grundwasser werden. Doch das Geld für solche Projekte ist knapp. "Das ist ein Vorteil vom Wassercent, dass wir Maßnahmen, die auf das Grundwasser einspeisen, mitfinanzieren könnten", meint Margraf vom Bund Naturschutz.

Auch die Landwirtschaft könnte vom Wassercent profitieren, "indem man zum Beispiel Unterstützungsmaßnahmen für ökologischen Landbau oder Umstellungen auf wassersparende Techniken fördert", findet Margraf. Förderung? Gern, meint Landwirt Höfler. Allerdings fürchtet er, dass durch das Mehr an Bürokratie kein Geld bei ihm ankommen würde: "Was das an Ressourcen und Personal nach sich zieht – für mich stellt sich die Frage, ob die Kosten und der Nutzen in irgendeiner Weise zu rechtfertigen sind."

Wann der Wassercent kommt, bleibt weiter fraglich. Zuletzt war ein Entwurf von CSU und Freien Wählern mit Verbänden diskutiert worden.