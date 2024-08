Am Flughafen München bedroht? Vorwürfe von Popstar Bebe Rexha

Derzeit tummeln sich Weltstars in München: Stimmwunder Adele, Chris Martin mit seiner Band Coldplay und kürzlich auch die US-amerikanische Sängerin Bebe Rexha. Diese verbindet mit ihrem Aufenthalt in der Landeshauptstadt jedoch laut eigener Aussage keine guten Erinnerungen: Bei ihrer Abreise am Flughafen München sei sie von einem Mitarbeiter der Lufthansa diskriminiert und bedroht worden, so Bebe Rexha. Das teilte der Popstar unter Tränen am Sonntag auf der Social-Media-Plattform Instagram seinen 11,9 Millionen Followern mit.

Bedroht und diskriminiert? Schwere Vorwürfe gegen Lufthansa-Mitarbeiter

Wie die 34-jährige US-Amerikanerin mit albanischen Wurzeln erzählt, habe sie einen Lufthansa-Mitarbeiter auf albanisch angesprochen – weil sie fälschlicherweise angenommen habe, dass er Albaner wäre. Daraufhin soll der Mann sie bedroht und sie schlussendlich sogar von ihrem geplanten Flug ausgeschlossen haben.

Sie will außerdem von dem Mann "seelisch misshandelt" worden sein. So soll er ihr gegenüber eine Machtposition eingenommen haben. Weiter mahnte Bebe Rexha an, dass Mitarbeiterinnen von Lufthansa nicht eingegriffen hätten. Für die Sängerin ist klar: Sie wurde diskriminiert, "weil sie Albanerin ist".