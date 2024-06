Vom Boom in die Krise: Probleme bei den Wärmepumpenherstellern

Erst Vollgas, dann Vollbremsung – der Wärmepumpenhersteller ait aus Kasendorf im oberfränkischen Landkreis Kulmbach steht sinnbildlich für die Achterbahnfahrt der Wärmepumpe. Im vergangenen Sommer wurden noch dringend neues Personal gesucht und Kapazitäten ausgebaut. Jetzt werden Beschäftigte entlassen, und die Produktion läuft auf Sparflamme.

Rückenwind von der Bundesregierung

Dass der Wärmepumpenhersteller ait aus Kasendorf sich vor Aufträgen kaum retten kann, wäre im vergangenen Sommer fast noch eine Untertreibung gewesen. Händeringend wurden neue Mitarbeiter gesucht. Rund 80 Millionen Euro wurden in eine neue Fertigungsstrecke investiert. Zulieferer kamen mit den Materialbestellungen kaum hinterher. Die Geschäfte hatten sich von 2022 auf 2023 verdoppelt, so Geschäftsführer Sjacco van de Sande. Die Produktion am Ortsrand von Kasendorf platzte buchstäblich aus allen Nähten. Der Wärmepumpenhersteller kaufte im nahegelegenen Thurnau ein Grundstück an der A70. Doch damit nicht genug: ait sicherte sich auch das Areal eines benachbarten, pleitegegangenen Möbelherstellers, um hier seine Produktion ausweiten zu können, die Rede war gar von einem sogenannten "Heat Pump Valley".

Dazu gab es massiven Rückenwind der Politik: Die setzt auf Wärmepumpen, um beim Thema Klimaneutralität im Gebäudesektor voranzukommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gab das Ziel aus, dass die heimischen Wärmepumpenhersteller ihre Kapazität auf 500.000 Pumpen im Jahr hochfahren sollten. Mit Blick auf diese Forderung sagt Geschäftsführer van de Sande heute: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht."