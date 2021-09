Vergewaltigung in Dingolfing: Tatverdächtiger in U-Haft

Drei Monate nach einem sexuellen Übergriff auf eine 38 Jahre alte Frau in Dingolfing konnte jetzt der mutmaßliche Täter gefasst werden, wie die Polizei mitteilt. Ausschlaggebend waren Zeugenhinweise und ein Treffer in der DNA-Datenbank der Polizei.

Andere Frauen melden sich

Die Tat hatte in der Stadt große Betroffenheit ausgelöst. Das Opfer war Mitte Juni am späten Abend in der Bahnhofstraße in Dingolfing von hinten angegriffen und vergewaltigt worden. Der Täter flüchtete unerkannt und konnte jetzt gefasst werden.

Zwei Frauen hatten sich vor gut einer Woche bei der Polizei gemeldet, weil sie einen Mann wiedererkannt hatten, der sie bereits Ende März dieses Jahres in Dingolfing sexuell belästigt hatte.

Treffer in der DNA-Datenbank

Da der mutmaßliche Täter auch auf die Personenbeschreibung der Vergewaltigung passte, wurde ein DNA-Abgleich mit den am Tatort gesicherten Spuren in Auftrag gegeben. Heraus kam ein DNA-Treffer bei den Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin an der LMU München. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den 35-jährigen Mann. Gegen ihn lagen weitere Haftbefehle vor.

Der Ermittlungsrichter hat inzwischen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger von Dingolfing erlassen.