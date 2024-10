Uni-Diplom für Neunjährige: Würzburger Kinder-Uni wird 20

Ab Samstag lädt die Julius-Maximilians-Universität in Würzburg wieder zu einer Reihe von vier Vorlesungen ein, die sich speziell an Kinder richten. Neun- bis 13-Jährige können dort echte Professorinnen und Professoren erleben, die versuchen, Wissenswertes aus ihrem Fachgebiet altersgerecht zu vermitteln. Und das in Würzburg nun schon seit 20 Jahren.

Im Jahr 2004 durften die Kinder erstmals in den "größten Hörsaal" der Uni am Sanderring. Auditorium Maximum heißt er in lateinischer Sprache, kurz: Audimax. Man sehe es den Kindern an, dass sie gleich zwei Zentimeter größer werden, wenn sie diesen altehrwürdigen Raum betreten, sagt Hannah Genheimer, die zusammen mit ihrem Mitarbeiterteam die Kinder-Uni auf die Beine stellt.

"Studienabschluss" mit Brief und Siegel

Die Jüngsten kommen kaum mit den Beinen auf den Boden, wenn sie in den nach hinten ansteigenden Sitzreihen Platz nehmen. Doch sie alle dürfen sich einen "Studierendenausweis" mit ihrem Namen um den Hals hängen. Außerdem bekommen sie ein Studienbuch. Darin können sie sich die Teilnahme an einer Veranstaltung per Stempel bestätigen lassen. Wer drei von vier Vorlesungen besucht, bekommt am Ende ein "Diplom". Und im dritten Jahr sogar ein goldenes!

Der neunjährige Luis will das in dieses Jahr unbedingt erreichen. Begeistert berichtet er vom letzten Mal. Da ging es um Betriebswirtschaft. Luis war damals acht. Trotzdem scheint es dem ehemaligen Wirtschaftsweisen und Würzburger Professor Peter Bofinger gelungen zu sein, seine junge Zuhörerschaft zu fesseln.

In einem Theaterstück, sagt Luis, sei es um Geld gegangen und wie wichtig das für alle sei, weil man sonst ja gar nichts machen könne. Auch seine gleichaltrige "Kommilitonin" Jana hat sich diese Vorlesung damals nicht entgehen lassen. Und das, obwohl sie zu einem Kindergeburtstag eingeladen war. Den hat sie dann aber trotzdem mit einer Stunde Verspätung noch besucht. Beide Kinder können es kaum erwarten, in diesem Jahr wieder dabei zu sein.

Geburtstag mit Wissenschaft zum Anfassen

Zum diesjährigen Auftakt werden die beiden Ökologie-Professoren Malte Jochum und Christian Hof ihr junges Publikum unter die Erde entführen. "Heißzeit im Boden – Klimawandel bei Regenwurm & Co." lautet ihr Thema. Natürlich werden sie etwas zum Anschauen und Anfassen mitbringen, verrät Malte Jochum, selbst Vater zweier Kleinkinder.

Ihm ist es wichtig, das Thema Klimawandel schon den Jüngsten nahezubringen. Denn die hätten ja am längsten mit den Auswirkungen zu tun, sagt er. Und so sollen die Kinder aus der Vorlesung mitnehmen, wie sich Trockenheit und Hitze auf Mikroorganismen und andere Boden-Lebewesen auswirken und letztlich auch auf die Menschen.

Konzept aus Tübingen

Eine Kinder-Uni gab es erstmals im Jahr 2002 in Tübingen. Schnell fanden sich zahlreiche Nachahmer. Denn, so sagt Hannah Genheimer vom Organisationsteam: Eine Uni soll allen offenstehen, also auch den Jüngsten. Seit 20 Jahren bietet man deshalb auch in Würzburg Wissenschaft für Kinder an. Mehrere 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren seitdem schon hier, um zu staunen und zu lernen.

Kinder der ersten Stunde sind inzwischen längst mit dem "richtigen" Studium fertig. Eine Absolventin habe sich gerade beim Team der Kinder-Uni gemeldet, um mitzuhelfen. Ihre eignen guten Erfahrungen von früher hatten sie dazu bewogen, berichtet Hannah Genheimer. Und eine ehemalige Teilnehmerin der Kinder-Uni sei inzwischen sogar selbst Hochschuldozentin und habe schon vor den jungen "Studies" gesprochen.

Hörsaal allein in Kinderhand

Jede Vorlesung findet übrigens zwei Mal statt, um bis zu 500 Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. Im Hörsaal haben auch nur sie Platz. Ihre Eltern, Großeltern oder Geschwister können die Vorlesung aber trotzdem mitverfolgen. Sie wird per Video in einen Nachbar-Hörsaal übertragen.